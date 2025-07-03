Украина окончательно утвердила соглашение о недрах с США: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписав законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о недрах между Украиной и США. Изменения будут регулировать процедуру перечисления Украиной средств в качестве взносов в совместный с США Фонд восстановления.

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Об этом свидетельствует карточка соответствующего законопроекта № 13256 на сайте Верховной Рады. Документ был принят во втором чтении 4 июня – "за" проголосовали 309 народных депутатов (конституционное большинство). В первом чтении документ приняли 13 мая 286 голосами.

Зачем меняли Бюджетный кодекс: детали

Изменения в Бюджетный кодекс необходимы для реализации положений о наполнении фонда восстановления с украинской стороны, объясняла глава профильного парламентского комитета Роксолана Пидласа.

Вклад Украины в фонд будет формироваться из нескольких источников:

Половина средств от ренты на добычу полезных ископаемых, полученных после вступления в силу соглашения .

от ренты на добычу полезных ископаемых, полученных . Поступления от новых лицензий на пользование недрами.

на пользование недрами. Средства от выдачи новых спецразрешений на пользование недрами.

на пользование недрами. Реализация государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Прогнозируемые суммы

Порядок цифр относительно взносов со стороны Украины оценивается примерно в 3 млрд грн за 5 лет. Пидласа уточнила, что именно такая сумма поступила бы в Фонд в качестве вклада Украины, если бы Соглашение было подписано в 2019 году.

Соглашение о недрах: что предшествовало изменениям в Бюджетный кодекс

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предполагает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

12 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Договоренность не требовала изменений Конституции Украины и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США.

В документе содержится конкретный перечень 57 полезных ископаемых – общий для тех, рента из которых будет пополнять Фонд, и тех, в добычу которых будет иметь право вкладываться этот Фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ.

– общий для тех, рента из которых будет пополнять Фонд, и тех, в добычу которых будет иметь право вкладываться этот Фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ. Работа Фонда будет касаться только новых месторождений , лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной.

, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной. Контроль над работой Фонда будет осуществлять компания с правлением из трех украинских и трех американских представителей , которые будут совместно принимать решения об инвестициях и распределении денег. Ранее предусматривалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить.

, которые будут совместно принимать решения об инвестициях и распределении денег. Ранее предусматривалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить. Фонд будет наполняться обеими сторонами в соотношении 50 на 50. США смогут зачислять новую военную помощь Украине как свой вклад в Фонд, но уже предоставленная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать "долги", о которых ранее заявляли Штаты.

Украине как свой вклад в Фонд, но уже предоставленная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать "долги", о которых ранее заявляли Штаты. Фонд обязан инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. На это время выплаты из Фонда будут запрещены, можно будет только реинвестировать доходы, а не выводить их.

Позже Украина и США подписали еще два договора – о технических аспектах реализации сотрудничества. Эти документы уже не нуждались в ратификации украинского парламента:

Соглашение об ограниченном партнерстве (о создании Фонда);

Соглашение о создании "Генерального партнера" (об управлении Фондом).

Как сообщал OBOZ.UA, Украина сделала первый шаг к выполнению соглашения с США. Стало известно, какое месторождение будут разрабатывать.

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