В Украине изменят Бюджетный кодекс ради соглашения о недрах с США: комитет Рады принял решение

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета одобрил законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о недрах между Україною и США. Пока речь идет о принятии документа только в первом чтении (за основу).

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Речь идет о законопроекте № 13256. Как объяснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, изменения в Бюджетный кодекс нужны для воплощения положения о наполнении инвестиционного фонда восстановления, который создается согласно соглашению о полезных ископаемых. Именно процедура перечисления этих средств и требует законодательных правок.

Пидласа уточнила, что вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от ренты на добычу полезных ископаемых с новых лицензий, а также выдачи новых спецразрешений на пользование нежрами и реализации части продукции – также по новым соглашениям.

"Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно, Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления. Порядок цифр относительно взносов со стороны Украины – около 3 млрд грн за 5 лет (по крайней мере, если бы Соглашение было подписано в 2019 году, то именно такая сумма поступила бы в Фонд как вклад Украины до сих пор)", – отметила Пидласа.

Как прогнозирует нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, голосование по законопроекту во втором чтении состоится не раньше начала лета. "Учитывая график работы Рады, то финальное голосование возможно только в начале июня", – написал он своем Telegram.

Накануне, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Договоренность не требует изменений Конституции Украины и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США.

В дальнейшем же Украина и США подпишут еще два договора – о технических аспектах реализации сотрудничества. Эти документы уже не будут нуждаться в ратификации украинского парламента:

Соглашение об ограниченном партнерстве (о создании Фонда);

Соглашение о создании "Генерального партнера" (об управлении Фондом).

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предполагает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

В документе содержится конкретный перечень 57 полезных ископаемых – общий для тех, рента из которых будет пополнять Фонд, и тех, в добычу которых будет иметь право вкладываться этот Фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ.

Работа Фонда будет касаться только новых месторождений, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной.

Контроль над работой Фонда будет осуществлять компания с правлением из трех украинских и трех американских представителей, которые будут совместно принимать решения об инвестициях и распределении денег. Ранее предусматривалось, что у США будет большинство голосов в правлении, но эту норму удалось отменить.

Фонд будет наполняться обеими сторонами в соотношении 50 на 50. США смогут зачислять новую военную помощь Украине как свой вклад в Фонд, но уже предоставленная поддержка не учитывается, то есть украинская сторона не будет выплачивать "долги", о которых ранее заявляли Штаты.

Кроме того, Фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. На это время выплаты из Фонда будут запрещены, можно будет только реинвестировать доходы, а не выводить их.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом фактическая реализация соглашения о недрах может затянуться на десятилетия. Дело в том, что введение в эксплуатацию новых месторождений – это длительный процесс, который требует серьезных денежных вложений.

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