Польша готовит для Украины новый пакет помощи на €200 миллионов: министр обороны рассказал подробности

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша продолжит поддерживать Украину, которая борется с российским агрессором. Он анонсировал подготовку 46-го пакета помощи Украине на сумму более 200 миллионов евро.

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В своем выступлении на конференции в Сенате, приуроченной к третьей годовщине российской полномасштабной агрессии против Украины, Косиняк-Камиш отметил лидерство Польши в оказании военной помощи. Об этом пишет PAP.

По его словам, сегодня гуманитарная помощь и военная помощь находится в топе среди всех стран мира, оказавших поддержку Украине.

"Сейчас мы готовим 46-ю помощь Украине, которая будет стоить более 200 миллионов евро. Это иногда больше, чем некоторые страны Европы пожертвовали за все время войны. Это 46-й вклад, и мы будем продолжать помогать", – подчеркнул министр.

Косиняк-Камыш добавил, что Польша продолжит тренировать украинских солдат на своей территории, подготовив уже 28 тысяч военных. Это составляет около трети всех 80-90 тысяч солдат, которых подготовили европейские страны.

Также министр сказал, что с приходом россиян "мирная жизнь разбилась вдребезги, просто рассыпалась". Он выразил благодарность всем, кто принял участие в помощи Украине с первых дней полномасштабного вторжения. При этом Польша, по его словам, "была лидером в помощи", когда речь шла о военной поддержке.

Он вспомнил важные моменты начала войны, заседания Совета национальной безопасности, когда Польша активно поставляла Украине танки, тяжелую технику и боеприпасы.

"Мы доставили все, что было возможно", — отметил он, отмечая единство государственной власти и оппозиции в этот трудный период.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины. Он должен попасть в наше государство до конца февраля.

Кроме Польши продолжают помогать нашему государству и другие европейские страны. На саммите Support Ukraine о новых пакетах помощи объявили Швеция, Швейцария, Исландия, Норвегия, Великобритания и другие.

Тем временем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен пообещала помощь на 3,5 млрд евро уже в марте 2025 года, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо – предоставление Киеву еще 25 боевых машин пехоты LAV III, четырех авиатренажеров для F-16 и передачу части России.

Также Испания собирает новый пакет военной помощи в размере 1 млрд евро в 2025 году. Это будет и военная техника и оборудование.

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