'Все прекрасно понимают, в чем реальность': посол Украины в Польше рассказал о новом пакете помощи Киеву от Варшавы

Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины. Он должен попасть в нашу страну до конца февраля.

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Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает "Радио Свобода". По его словам, Польша вместе с Европейским Союзом демонстрирует солидарность с Украиной на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа.

Боднар заявил, что в феврале в Украину должен попасть уже 46 пакет военной помощи от Польши. Эта страна, как и ЕС, демонстрирует солидарность с Украиной на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа.

"На самом деле то, что мы видим сегодня, – это знаки солидарности, и все заявления, идущие от политического руководства Польши, от государств Европейского Союза показывают, что никто тех абсурдных обвинений не поддерживает, которые были выдвинуты со стороны Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского", – сказал Боднар.

Он подчеркнул, что в Европе "все прекрасно понимают, в чем реальность и где угроза российской агрессии, как нужно поддерживать Украину".

"И мы надеемся, что не только слова, но и действия будут отражены в конкретной помощи Украине. Прежде всего мы рассчитываем на очередные поставки военного оборудования и вооружений. Польша, как вы знаете, готовит 46-й пакет военной помощи, и в ближайшее время, имею в виду в феврале, он еще должен был попасть в Украину", – сказал он.

Кроме Польши, продолжают помогать нашему государству и другие европейские страны. В частности, продолжается реализация чешской инициативы по снарядам для украинской армии. И эта инициатива далеко не единственная.

"Очень много других инициатив, которые на самом деле, возможно, не заменят американскую помощь, а мы должны понимать, что это самая большая помощь, которая существовала со стороны стран-партнеров, стран-союзников, но однозначно поможет нам пережить хотя бы эти первые начальные недели и месяцы турбулентности", – убежден дипломат.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп сделал ряд возмутительных заявлений по Украине. В частности, он обвинил Украину в "начале войны", Россия же, по версии республиканца, "хочет ее остановить".

Также Трамп назвал президента Зеленского диктатором с рейтингом 4% и обвинил его в выкачивании из США $350 млрд на войну.

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