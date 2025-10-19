'Политический кошмар': в ЕС резко отреагировали на встречу Трампа с Путиным в Будапеште

Запланированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в венгерской столице Будапеште является пренебрежением по отношению к Европе. Они будут обсуждать войну в Украине в стране ЕС, но без участия Союза.

Об этом пишет El País. То, что этот саммит состоится именно в столице Венгрии, ставит остальных европейских лидеров, высшее руководство институтов ЕС и НАТО в неудобное положение.

Перелет Путина станет вызовом

Отмечается, что настоящим вызовом является логистика: чтобы добраться до Будапешта, российскому диктатору, на которого Международным уголовным судом (МУС) выдан ордер на арест, придется лететь по европейскому небу или совершить гораздо более длинное путешествие.

Если в ЕС не хотят разгневать Трампа, не позволив Путину присутствовать на встрече, некоторые страны должны будут сделать для него специальное исключение, чтобы избежать выполнения приказа МУС о полетах диктатора над их воздушным пространством. Кроме того, российским самолетам запрещено летать над небом Союза из-за санкций, наложенных на Кремль за вторжение в Украину.

В противном же случае россияне будут вынуждены выбрать гораздо более длинный и сложный маршрут: обогнуть греческое побережье через Средиземное море, а затем проехать через Черногорию и Сербию, прежде чем попасть в Венгрию.

"Один из самых логичных маршрутов – вдоль восточного побережья Черного моря и Турции, через Болгарию и Сербию или Румынию в Венгрию. Но он не единственный, ведь также неизвестно, из какой части России российский лидер отправится в свое путешествие. Это не первый случай подобного. Самолету Путина также запретили пролетать над небом США, но ему дали специальное разрешение на участие во встрече на Аляске в прошлом августе", – сказано в статье.

Венгрия – хорошее место для Путина и плохое для Украины и ЕС

В издании напомнили о том, что Путин, как и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого также разыскивает Международный уголовный суд за преступления в Газе и который посетил Будапешт весной, похоже, будет в безопасности в Венгрии. Страна находится в процессе выхода из Международного уголовного суда, хотя этот шаг и вступит в силу только в июне 2026 года.

"Мы с уважением ждем президента Путина. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести плодотворные переговоры и безопасно вернуться домой", – сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В то же время место проведения встречи на высоком уровне между Москвой и Вашингтоном имеет негативные коннотации для Киева. Именно в Будапеште Украина и Россия вместе с Великобританией и США подписали в 1994 году меморандум, по которому Киев обязывался отказаться от своего ядерного оружия в обмен на уважение Москвой его территориальной целостности. Это обещание Путин уже нарушил в 2014 году, когда незаконно вторгся и аннексировал Крым, а затем оккупировал часть Донбасса.

Европейский Союз, который требовал место за столом переговоров по миру в Украине, не только его не получил, но и будет вынужден "убирать остатки пира и оплачивать счета".

"Место выбрано очень тщательно, это может пойти на пользу России, поскольку углубляет разногласия в ЕС в отношении Кремля. А также может сделать огромную услугу Орбану, который в следующем году ждут выборы в стране", – говорит европейский дипломат.

В El País пишут, что будапештский саммит, который пока остается лишь гипотетическим, также может стать победой для Путина. Она будет иметь большое значение, потому что состоится на европейской земле.

"Это также является козырем для Вашингтона, который, как продемонстрировал вице-президент США Дж. Д. Вэнс в своей грозной атаке на европейские ценности в начале этого года на конференции в Германии, ведет идеологическую войну против Европы. Старый континент (за исключением таких стран, как Венгрия) является практически единственным местом на земном шаре, которое представляет альтернативу его авторитарному курсу и где большинство населения все еще сопротивляется реакционной ультраправой волне", – сказано в статье.

Что говорят в ЕС

В Брюсселе утверждают, что встреча между Трампом и Путиным будет положительной, если она будет способствовать прогрессу в прекращении российского вторжения. В частных разговорах несколько источников заявили о "политическом кошмаре" для Евросоюза, который с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину изолировал РФ и ввел немало санкций, чтобы задушить ее военную экономику.

Орбан пытался помешать этой изоляции с самого начала, создавая препятствия на пути санкций, поддерживая хорошие отношения с Путиным и атакуя международную и оборонную политику Союза, когда имеет такую возможность. "Брюссель выбрал войну", – часто говорит он.

"Встреча Путина и Трампа в Будапеште свидетельствует о стратегическом использовании Венгрии как самого слабого звена ЕС как геополитического игрока. Оно также демонстрирует покорность Орбана, который больше обязан России и США, а не ЕС, и одновременно делает ему подарок в тот момент, когда он усиливает критику Союза, чтобы спасти свое политическое будущее", – заявил Альберто Алеманно, исследователь демократии в Гарвардском университете.

"Эта встреча предоставит венгру полномочия говорить от имени ЕС, хотя его личная позиция по Украине является противоположной позиции Союза", – добавил эксперт.

Европейская комиссия пытается подойти к такому развитию событий с прагматизмом.

"Мы живем в реальном мире. Встречи не всегда происходят в том порядке или формате, в котором мы хотели бы, но если они приближают нас к справедливому и длительному миру для Украины, мы должны их приветствовать", – заявил представитель Европейской комиссии.

Трамп встретится с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной.

Трамп также отметил, что в переговорах в Будапеште примет участие венгерский премьер Виктор Орбан. По словам лидера США, его переговорам с Путиным в Будапеште будут предшествовать переговоры на министерском уровне.

"Встреча с Путиным состоится в течение двух недель. Сначала Рубио встретится с Лавровым через неделю. И потом и мы с Путиным. И Виктор Орбан примет встречу, пришло время", – сказал Трамп.

Он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с российским диктатором. Президент США добавил, что, по его мнению, Путин хочет прекратить войну, иначе бы он так не говорил.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по телефону обсудил с американским президентом Дональдом Трампом проведение его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Прокремлевский политик подчеркнул, что страна готова принять переговоры.

Орбан считает Будапешт единственным европейским городом, где возможна встреча Трампа и Путина.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова обеспечить руководителям США и России "безопасные и спокойные условия" для переговоров. Очевидно Будапешт не планирует выполнять ордер Международного уголовного суда и арестовывать кремлевского диктатора.

Сийярто также сказал, что его страна гарантирует российскому диктатору беспрепятственный въезд.

