'Пока это общая идея': в МИД работают с итальянцами касательно предложения Мелони распространить 5 статью НАТО на Украину

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с Италией по поводу инициативы премьер-министра страны Джорджи Мелони распространить на наше государство действие статьи 5 НАТО без официального членства в Альянсе. МИД выясняет все детали этого предложения.

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Об этом во время брифинга в пятницу, 7 марта, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он отметил, что украинская сторона приветствует заявление Мелони как часть дискуссии о предоставлении Украине досрочных гарантий безопасности и гарантии в целом безопасности и мира для Украины.

"Мы находимся на связи с итальянскими партнерами, чтобы выяснить конкретику этого предложения. Она сейчас прозвучала как общая идея. Мы хотим понять, что именно подразумевается более подробно, более конкретно под этим разговором", – сказал Тихий.

Напомним, Джорджа Мелони 6 марта предложила распространить 5-ю статью НАТО о коллективной обороне на Украину без членства нашего государства в блоке. Эта статья предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов будет считаться нападением на всех членов, поэтому НАТО обязано будет помочь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что пока он у власти, Соединенные Штаты не собираются защищать страны НАТО, несмотря на статью 5 о коллективной обороне, если эти страны не будут платить "достаточные средства". Речь идет о 2% ВВП, которые члены Альянса договорились тратить на свою обороноспособность.

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