'Хотите защиты – платите': Трамп рассказал, какие страны НАТО не будет защищать в случае опасности. Видео

Соединенные Штаты при президентстве Дональда Трампа не собираются защищать страны НАТО несмотря на статью 5 о коллективной обороне, если эти страны не будут платить "достаточных средств". Речь идет о 2% ВВП, которые члены Альянса договорились тратить на свою обороноспособность.

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Об этом американский глава заявил 6 марта на брифинге в Белом доме. Он напомнил, что условие "не платишь – не защищаем" он поставил странам Североатлантического альянса еще 7 лет назад. И после этого они "заплатили сотни миллиардов", и "деньги потекли".

"Я говорил: не платите – не защищаем вас. И это касалось и нападения. Они спрашивали: вы нас не будете защищать? Я спросил, платят они или являются должниками. Они: а если должники, то что? Я ответил: нет, не буду защищать", – сказал Трамп.

"Если страны НАТО не будут платить, США не будут их защищать. Того, что они платят сейчас, недостаточно", – сказал Трамп.

Если бы не повышение расходов на оборону до 2% ВВП, то Североатлантического союза уже не существовало бы, считает республиканец. "Без меня НАТО сейчас бы не существовало", – похвастался он.

"Как только я сказал – деньги потекли. Деньги поступили, теперь у них есть. Но даже сейчас этого мало. Этого действительно недостаточно. Они должны платить больше", – добавил президент США.

Как писал OBOZ.UA, ранее в МИД Турции заявили, что Европа должна объединиться и "разработать свой собственный центр притяжения", который заменит Соединенные Штаты. Турция готова присоединиться к любой новой архитектуре европейской безопасности в случае, если НАТО развалится.

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