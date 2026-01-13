'Погода добавляет вызовов': Зеленский – о новых атаках РФ, заседании Ставки и работе с командой США. Видео

Страна-агрессорка Россия 13 января нанесла очередной авиаудар по Украине, причем целью российских захватчиков является энергетическая инфраструктура страны. Это – тактика оккупантов на эту зиму, а точнее – на период холодов.

Об этом вечером 13 января в традиционном обращении к стране рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, это был "непростой день".

"Непростой сегодня день – был снова российский удар, баллистика: 18 только баллистических ракет. Еще крылатые ракеты, ударные дроны. Часть удалось сбить. Только перехватчиками и только "шахедов" было сбито 64. Но были и попадания, к сожалению", – отметил президент Украины.

Последствия российских ударов

Владимир Зеленский признал, что атака, как и тактика российских захватчиков не стали неожиданностями.

"Фактически уже далеко не первую неделю этой зимы наши ремонтные бригады, наши энергетические команды, коммунальные службы во многих городах Украины работают круглосуточно. Погода добавляет вызовов – чрезвычайных вызовов. Важно, что столько наших людей работают профессионально, восстанавливают поставки, стараются обеспечить жизнь", – подчеркнул украинский лидер.

Сейчас непосредственно премьер Юлия Свириденко и ее подчиненные, все чиновники "в постоянной коммуникации с руководителями областей", потому что правительство "готово помогать громадам так, как это необходимо в этой ситуации", отметил Владимир Зеленский, но отметил, что "громады должны быть сами максимально активными".

"Многое зависит именно от того, профессионально ли построена работа в городах. Спасибо именно тем руководителям общин, которые в своих общинах, которые с людьми и действительно помогают и о которых люди могут сказать, что они действительно рядом и эффективны", – подчеркнул президент Украины.

Оборона страны

"Провел сегодня Ставку – вопросы защиты ключевые. Ракеты для ПВО, производство перехватчиков, все необходимые поставки. Контракты, финансирование. Полностью это мы обеспечиваем", – сообщил Верховный Главнокомандующий.

В данном контексте Зеленский подчеркнул важность "реального и своевременного выполнения всех договоренностей с нашими партнерами". По его признанию, программа PURL "еще нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно".

Это сейчас является главной задачей для "дипломатической команды как Офиса президента, так и МИД", подчеркнул Владимир Зеленский.

А после доклада главкома ВСУ Александра Сырского Верховный Главнокомандующий в очередной раз поблагодарил "каждое наше подразделение, каждого нашего солдата, сержанта и офицера", которые сейчас на войне: "Покровское направление, Гуляйполе, Купянское направление – все направления, где нужно. Российские потери не должны уменьшаться. Наша защита на фронте – это наша сила в дипломатии. Украина должна быть сильной. Я благодарю всех, кто ради этого воюет, и кто работает ради Украины".

Зарубежный формат

Также сегодня президент Украины общался с конгрессменами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Напомним, что эти американские законодатели уже довольно давно предлагают ряд жестких санкций против страны-агрессора. Но разговор с конгрессменами касался не только санкций, которые пока из-за позиции президента Трампа остаются лишь предложением.

"Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о необходимости ПВО. Также говорили о программах поддержки, которые еще не были реализованы полностью и могут быть использованы. В частности, это касается именно защиты неба", – сообщил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее высшее руководство США согласилось принимать участие в организации гарантий безопасности для Украины после будущих мирных переговоров. Как отметил президент Украины, и сегодня продолжается работа в этом направлении, в частности, "готовятся документы с Америкой по гарантиям безопасности, по восстановлению" нашей страны".

"Реально работаем так, чтобы в ближайшее время были возможныформаты подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте. Сегодня на докладе был Рустем Умеров, в том числе и по этим вопросам. Надо, чтобы тематика Украины в отношениях с Америкой оставалась на топовом уровне, несмотря на все информационные и политические вызовы, которые сегодня есть", – подчеркнул украинский президент.

Также Владимир Зеленский добавил, что Украина "поддерживает позицию США по Ирану", потому что тот режим, который "там был столько лет и который убил столько людей, не заслуживает существования".

