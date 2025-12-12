Украина получит оружие на 5 млрд долларов через PURL: раскрыты подробности

До конца 2025 года года Украина получит через механизм быстрой помощи PURL военное оборудование со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов. Для покрытия дефицита страны-участницы Альянса увеличили свои военно-промышленные мощности.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская. По ее словам, в перечень вошли системы ПВО, боеприпасы и критические запчасти.

Что предоставит Украине НАТО до конца 2025 года

Чиновница отметила, что именно PURL обеспечивает наиболее насущные украинские потребности.

"Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL – это буквально разница между жизнью и смертью", – говорит Шекеринская.

Она отметила, что логистика работает круглосуточно через польские и румынские хабы, а финансирование пакетов осуществляют европейские союзники и Канада. Инициативу также поддержали Австралия и Новая Зеландия.

Шекеринская добавила, что несмотря на значительные поставки, Украине "всегда нужно больше ПВО", а оборонная промышленность стран-участниц НАТО увеличивает производство для того, чтобы покрыть этот дефицит.

Напомним, накануне стало известно, что Украина получит дополнительную военную поддержку благодаря закупке вооружения у США через программу PURL. Финансирование в размере 1 млрд долларов пообещали предоставить пять стран-партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины стран-участниц НАТО выразили готовность присоединиться к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Они один за другим заявляют о новых взносах по этой программе. Так, к программе присоединилась Финляндия, о чем заявил министр обороны страны Антти Хаккинен.

