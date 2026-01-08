Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против РФ: сенатор Грэм объяснил, что это значит

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, работа над которым длилась месяцами. Он позволит американскому лидеру наказывать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину диктатора Владимира Путина.

Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил в соцсети Х. Он написал, что такое решение Трамп принял после их "очень продуктивной сегодняшней встречи".

Этот законопроект предоставит президенту США огромное влияние на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование войны РФ против Украины.

Грэм назвал такой шаг своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин "только говорит, продолжая убивать невинных".

"Я с нетерпением жду убедительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе", – добавил сенатор.

Что известно о двухпартийном законопроекте

Законопроект разработали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, однако всего он имеет 119 соавторов среди конгрессменов – как демократов, так и республиканцев, – которые поддерживают Украину.

Законодательная инициатива призывает президента Трампа наложить санкции на Россию, если она откажется вести переговоры о мирном соглашении с Украиной, нарушит заключенное мирное соглашение, начнет новое вторжение в Украину или попытается свергнуть, развалить или подорвать правительство Украины.

Среди санкций – 500-процентная пошлина на любую страну, которая покупает российские нефть или уран, и 500-процентная пошлина на российский экспорт в США.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор Линдси Грэм заявил, что Вашингтон пытается привлечь Москву к переговорам об окончании войны в Украине, но кремлевский диктатор Владимир Путин игнорирует эти усилия. Если РФ откажется от мирного соглашения, американский президент Дональд Трамп должен надавить на государство-агрессора.

