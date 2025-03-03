Подготовка к встрече Трампа и Путина будет ускорена – CNN

Спор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме привлек внимание дипломатов. Многие рассматривают это как часть политической стратегии Трампа, направленной на ослабление поддержки Украины и открытие новых возможностей для диалога с Россией.

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Москва положительно восприняла это событие, видя в нем предпосылки для улучшения американо-российских отношений. По данным CNN, переговоры между Вашингтоном и Кремлем могут не только продолжиться, но и ускориться в ближайшие недели.

Хотя официальных заявлений пока нет, в дипломатических кругах обсуждается возможность организации встречи Трампа и Путина. Источники сообщают, что этот процесс уже находится в стадии активного планирования.

Кремль также надеется, что конфликт между Зеленским и администрацией Трампа отодвигает вопросы войны в Украине на второй план. Это может открыть путь для новых американо-российских экономических соглашений, о которых ведутся закрытые переговоры.

В прошлом месяце в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встреча проходила без официальных заявлений, но, по информации издания, готовится второй раунд переговоров, который также может состояться в государстве Персидского залива.

Представитель Кремля по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев намекнул, что будущие договоренности могут включать в себя энергетические соглашения. В то же время, по информации Financial Times, ведутся переговоры по привлечению американских инвесторов к возобновлению работы газопровода "Северный поток 2".

Ключевой представитель Кремля по экономическим вопросам на переговорах Кирилл Дмитриев уже заявил CNN, что сотрудничество с США может "включать определенные энергетические" соглашения, но никаких подробностей не было объявлено.

Отдельно Financial Times сообщает, что предпринимались попытки привлечь американских инвесторов к перезапуску российского газопровода "Северный поток 2" в Европу, который Германия остановила в начале российского вторжения в Украину.

Дмитриев призвал администрацию Трампа и Россию начать "строить лучшее будущее для человечества", "сосредоточиться на инвестициях, экономическом росте, прорывах в сфере искусственного интеллекта" и долгосрочных совместных научных проектах, таких как "исследование Марса", даже опубликовав высококачественную компьютерную графику. саудовская миссия на Марс на борту ракеты, вероятно, Space X.

CNN отметило, что, несмотря на многочисленные риски, очевидно, что можно получить огромные доходы от ведения бизнеса с Россией, которая, кстати, также имеет четвертые в мире по величине запасы редкоземельных элементов, гораздо больше, чем украинские. Это явно нравится меркантильному президенту Трампу.

"Деловая хватка Трампа разрушает нарративы Байдена. Попытка победить Россию провалилась", – прокомментировал X Дмитриев.

При этом новая администрация США занимается фундаментальной перезагрузкой американо-российских связей и быстро изменяет конфигурацию внешней политики.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Учитывая заявления представителей обеих делегаций, стороны остались довольны друг другом. В частности, США и РФ договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. О завершении российско-украинской войны, как уверяли американцы, речь не шла.

Однако в Институте изучения войны, проанализировав сигналы РФ на упомянутых переговорах, констатировали: Кремль не отказался от своих целей, а президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия снова поставила ультиматум и сравнил нынешние переговоры с РФ со Стамбулом-2022.

После этих переговоров Трамп дал странную пресс-конференцию, в которой обвинил Украину в начале войны и выдал, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет ее завершить. В то же время президент США после напряженного визита Зеленского в Белый дом заявил, что он "готов к миру", но сможет вернуться, если согласится договариваться.

Недавно представители окружения Трампа активно начали критиковать Зеленского, а также высказывать призывы к его замене более удобным лидером, который будет согласен договориться с Россией об окончании войны и отдать часть территории Украины.

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