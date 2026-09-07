Под угрозой помощь партнеров: после провала на прошлой неделе Рада в срочном порядке рассмотрит 46 важных законопроектов

Верховная Рада и правительство должны ускорить и синхронизировать работу над 46 законопроектами, от которых зависит выполнение Украиной обязательств в рамках международных программ поддержки. Речь идет, в частности, о программе Ukraine Facility, программах Международного валютного фонда и других направлениях сотрудничества с международными партнерами.

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Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук после рабочего совещания с участием руководства парламента, представителей правительства и председателей комитетов, сообщает "Судебно-юридическая газета". По его словам, решения, от которых зависят международная помощь Украине и стабильность государственного бюджета, не могут откладываться.

В Раде проанализировали 46 законопроектов

Стефанчук отметил, что в ходе совещания участники проанализировали состояние всех 46 законопроектов. Часть из них уже находится на рассмотрении парламента в первом или втором чтении, другие ожидают регистрации или будут повторно внесены.

Отдельно представители парламента и правительства обсудили процедурные вопросы. В частности, речь шла о проработке поправок, взаимодействии комитетов с правительством и оптимизации прохождения решений через сессионный зал.

"Следующие недели мы должны использовать максимально результативно. У нас нет времени задерживать парламентские решения, от которых зависят финансовая устойчивость государства и поддержка наших партнеров", — подчеркнул он.

Украина уже рискует потерять миллиарды

1 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде не приняли три закона, которые могли бы открыть для Украины более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Также народные депутаты провалили еще два закона, предусмотренных программой Международного валютного фонда.

2 сентября стало известно, что Верховная Рада вновь не поддержала отмену налоговой льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро. По словам Даниила Гетманцева, из-за этого задержки выплат военным могут начаться уже в октябре.

Как писал OBOZ.UA, Украина рискует недополучить около €4,83 млрд макрофинансовой помощи из-за 15 невыполненных показателей Плана Украины на 2025 год и первое полугодие 2026-го. Часть обязательств удалось выполнить в августе, в частности были назначены судьи ВАКС, что может разблокировать около 2,8 млрд евро.

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