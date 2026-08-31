Украина рискует лишиться 4,8 млрд евро международной помощи: какие условия до сих пор не выполнены

Украина рискует недополучить около 4,83 млрд евро макрофинансовой помощи из-за невыполнения 15 индикаторов Плана Украины, установленных на 2025 год и первое полугодие 2026 года. Часть просроченных обязательств, впрочем, была выполнена в августе – в частности, назначены судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), которых должны были назначить еще в 2025 году. Это должно позволить "разблокировать около 2,8 млрд евро.

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Однако значительная часть условий до сих пор остается невыполненной, а наибольший объем средств – около €2,1 млрд – связан с шестью индикаторами за второй квартал 2026 года. Об этом говорится в мониторинге выполнения программ Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС), подготовленном консорциумом RRR4U – Центром экономической стратегии, Институтом экономических исследований и политических консультаций, Институтом аналитики и адвокации и DiXi Group.

Отмечается, что в общей сложности речь идет о 15 индикаторах Плана Украины, которые должны были быть выполнены в 2025 году и первой половине 2026-го, но остаются невыполненными. Соответствующее финансирование распределяется следующим образом:

1,4 млрд евро – шесть индикаторов, срок выполнения которых пришелся на 2025 год;

– шесть индикаторов, срок выполнения которых пришелся на 2025 год; 1,3 млрд евро – три индикатора за первый квартал 2026 года;

– три индикатора за первый квартал 2026 года; 2,1 млрд евро – шесть индикаторов за второй квартал 2026 года.

Какие реформы Украина до сих пор не выполнила

Среди обязательств, которые остаются невыполненными, есть изменения в сфере государственной службы, прозрачный отбор прокуроров и обеспечение независимости наблюдательных советов государственных предприятий. Также речь идет о Стратегии защиты прав человека и постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Выполнение таких условий напрямую связано с доступом Украины к финансовой поддержке ЕС в рамках Плана Украины. Поэтому задержка с реформами может отложить получение соответствующих средств.

При этом часть требований уже выполнена с опозданием. Именно поэтому мониторинг разделяет ситуацию с "задолженными" индикаторами и условиями, сроки выполнения которых уже истекли, но выполнение которых до сих пор не завершено.

В сентябре Украину ждет новый пересмотр программы МВФ

Отдельно эксперты RRR4U обращают внимание на программу МВФ. 31 августа уже начала работу миссия Фонда по второму пересмотру программы.

Структурные маяки, срок выполнения которых приходился на конец июня, Украина выполнила. В то же время с последующими обязательствами возникают задержки, в частности не выполнены следующие структурные маяки со сроком до конца августа:

принятие законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, и отмена налогового освобождения для недорогих импортных товаров в почтовых отправлениях;

внесение в Верховную Раду изменений в Налоговый кодекс, касающихся реформирования правил трансфертного ценообразования и ограничения процентных расходов;

внесение изменений в Налоговый кодекс для повышения порога проведения внеплановых проверок в случае заявления бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн.

Ожидается, что во время работы миссии МВФ внимание будет уделено также проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год. Для Киева это особенно важно с учетом значительной потребности во внешнем финансировании в следующем году.

На фоне проблем с выполнением отдельных реформ Украина уже ищет дополнительные ресурсы для финансирования бюджета и обороны в 2027 году. По оценкам экспертов, финансовая потребность Украины на 2027 год пока не покрыта. Ухудшение экономической ситуации, в свою очередь, может увеличить фискальный разрыв и потребность во внешней поддержке, считают аналитики.

Как писал OBOZ.UA, ранее народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") также представил собственную оценку недополучения Украиной финансирования от ЕС в конце 2026 года. Впрочем, он отметил, что указанные суммы – это оценка возможных финансовых последствий, а не деньги, которые уже были физически изъяты из государственного бюджета.

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