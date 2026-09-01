В Раде провалили три закона, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде не были приняты три закона, которые могли бы обеспечить Украине более 4 миллиардов долларов международной поддержки. Кроме того, народные депутаты провалили еще два закона, предусмотренных программой Международного валютного фонда.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении. Он объяснил, что решения, принимаемые в Украине, открывают нам доступ к средствам от партнеров. Часть составляют решения правительства – их нужно 44, что даст нам 15 миллиардов долларов.

"Все совершенно конкретно: правительство обеспечит принятие этих решений до 1 ноября. Премьер и министры осознают свою личную ответственность. Также часть ответственности перед народом Украины лежит и на парламентариях: около 15 миллиардов долларов – это их часть работы, которую необходимо выполнить", – отметил гарант.

Речь идет о конкретных законопроектах, принятие которых открывает доступ к средствам, выделенным на поддержку Украины со стороны партнеров.

"Сегодня в Верховной Раде были провалены три закона, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов. Еще два закона – также провалены – из программы МВФ. Это не средства власти или оппозиции. В Украине не бывает зарплат учителей одной фракции и учителей другой депутатской группы. Не бывает зарплат военных той или иной части зала парламента. И не бывает энергетики такой, чтобы свет был только для тех, кто голосует за своих", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул: все решения на основе договоренностей с партнерами должны приниматься в условиях войны в интересах Украины. Это могут быть непростые, неприятные и непопулярные решения, но они нужны, чтобы помочь нашему государству обеспечить фронт, защиту людей и социальные выплаты.

В этом году 30 миллиардов долларов полностью зависят от правительства и парламентариев. Поэтому законы, необходимые для отношений с ЕС, должны поддерживаться всеми фракциями и группами, выступающими в поддержку ЕС. Голосовать против или много говорить о Европе и не голосовать за Европу – нечестно, и сейчас это еще и против государства, заявил президент.

"Украина должна выполнить свою внутреннюю часть работы – каждая фракция, каждая группа, все, кто является украинцами. И если кто-то уже хочет выборов, если кто-то уже думает о рейтингах и своих политических выгодах, то сегодня, в это тревожное время, сейчас, во время этой войны, нужно думать исключительно о том, что необходимо для обороны, для работы государства, для выплат людям. О выборах подумаете после войны. Нужно голосовать решения на 30 миллиардов долларов", – добавил он.

Украина также ведет переговоры с партнерами на всех уровнях относительно остальной части дефицита – то, что необходимо через Министерство обороны, еще 27 миллиардов долларов. Но для того, чтобы появились дополнительные средства, нужно выполнять то, что Украина уже обещала.

"Спасибо всем, кто помогает, кто это понимает. Рассчитываю на четкую работу правительства и всех парламентариев", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может недополучить 2,1 млрд евро (более 120 млрд грн) финансирования от Европейского Союза в конце 2026 года, если не выполнит ряд антикоррупционных и евроинтеграционных обязательств. Речь идет о пяти законопроектах, касающихся работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), реформы ГБР, конкурса на должность генерального прокурора, сроков давности по коррупционным делам и других изменений в правоохранительной системе.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, эта сумма – оценка возможных финансовых последствий.

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