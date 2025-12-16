'По крайней мере, с президентом США': Зеленский сказал, когда возможна встреча на уровне лидеров

После консультаций США с российской стороной и дальнейших встреч американских переговорщиков с президентом США Дональдом Трампом возможно обсуждение встречи на уровне лидеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос журналистов относительно дальнейших этапов мирных переговоров после встреч в Берлине 14 и 15 декабря.

Зеленский очертил последовательность действий и отметил, что украинская и американская команды планируют встретиться в США в ближайшее время. Он добавил, что после этого станет понятно, настал ли момент для контактов на высшем политическом уровне.

Переговорный фон

Президент уточнил, что после консультаций США с российскими представителями состоится внутреннее обсуждение в Вашингтоне. По его словам, речь идет о встречах американских переговорщиков с Дональдом Трампом, а также отдельные контакты с украинской стороной.

"После этого наши команды встретятся в США в ближайшее время. Думаю, может даже на выходных. Дальше после этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере с президентом США", – сказал Зеленский.

Детали договоренностей

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Майами могут состояться переговоры делегаций США и Украины. Стороны планируют еще раз обсудить и согласовать детали возможного мирного урегулирования между Киевом и Москвой, в частности безопасность и политические параметры.

По итогам встреч в Берлине 14 и 15 декабря украинская и американская делегации обсуждали мирный план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие ключевые аспекты. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время этих переговоров "был достигнут значительный прогресс".

Напомним, Зеленский отметил, что главными для него являются справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.