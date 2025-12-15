90% вопросов согласовано: следующая встреча делегаций Украины и США состоится на этой неделе в Майами – Axios

Во время переговоров Украины и США в Берлине 14–15 декабря около 90% вопросов были урегулированы, но несколько остались нерешенными и требуют технических обсуждений. Представители двух государств якобы готовят новую встречу уже на территории Соединенных Штатов – возможно, в Майами в эти выходные.

Видео дня

Об этом заявило издание Axios, ссылаясь на неназванные источники. Кроме того, вечером в понедельник, 15 декабря, советники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют еще раз встретиться с Владимиром Зеленским.

Собеседник из Вашингтона рассказал журналистам, что представители США, Зеленский и "несколько европейских лидеров" соберутся вместе на ужине. К их беседе якобы может подключиться глава Белого дома Дональд Трамп.

Новый раунд переговоров может состояться в США

По словам американского чиновника, не исключена встреча уже в выходные (20–21 декабря) "где-то в Соединенных Штатах, возможно, в Майами, с участием рабочих групп, военных, которые будут изучать карты".

На встречах в Берлине Украине пообещали предоставить гарантии безопасности

В воскресенье, 14 декабря, дискуссии касательно мирного урегулирования длились более пяти часов, а в понедельник – более двух часов. Обе стороны назвали эти встречи продуктивными.

Собеседник Axios утверждает: украинские и европейские представители были удивлены готовностью США предложить столь много гарантий безопасности. При этом в Штатах почему-то уверены, что Кремль согласиться с этим пунктом.

"Предоставление таких гарантий, подобных гарантиям НАТО, в соответствии со статьей 5, – это то, что, по мнению президента Трампа, Россия сможет принять", – озвучил позицию Вашингтона чиновник. Он подтвердил, что гарантии безопасности "должны быть рассмотрены Сенатом", но не уточнил, будет ли администрация добиваться заключения официального договора.

Зеленский заявил, что хочет получить более четкое представление о том, как будут работать гарантии, прежде чем принимать какие-либо решения касательно украинской территории.

Территориального "компромисса" нет

Журналисты заявили, что в территориальном вопросе остались "значительные пробелы". Этот пункт был одним из самых спорных на переговорах. Источник, знакомый с ситуацией, охарактеризовал переговоры по поводу территории как "сложные".

Американский чиновник также заявил, что Киеву предстоит решить вопрос о том, как поступить с территориальным спором. Он также отметил, что остальная часть предложений Вашингтона, включая самые сильные гарантии безопасности, выдвинутые на сегодняшний день, "не будет оставаться в силе вечно".

Как писал OBOZ.UA:

– 15 декабря Владимир Зеленский заявил, что дискуссии с Соединенными Штатами не были простыми. Важно, чтобы результат – то есть окончание полномасштабной войны – был справедливым.

– Касательно территорий "диалога было достаточно". Единого решения все еще нет – у сторон разные позиции по этому поводу, сказал президент Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!