'Перезагрузка государственных институций продолжается': Зеленский анонсировал новые кадровые изменения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государственных институциях продолжатся кадровые ротации. Об этом он сказал, подводя итоги субботы, 30 марта.

"Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все, не все решения, которые подготовлены", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что его команда "делает Офис более функциональным", а также поблагодарил каждого из уволенных за работу.

Как отметил президент, сегодня были новые указы по кадровым ротациям. В частности, Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента. Кроме того, уволены советники президента Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко.

Также Алена Вербицкая уволена с должности уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины, а Наталья Пушкарева – с должности уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

Кто такой Сергей Шефир и за что он отвечал в Офисе Зеленского, читайте здесь.

Ранее президент решил оновить состав заместителей главы ОП Андрея Ермака, и уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. А на эти должности назначил Ирину Мудрую и Елену Ковальскую.

Еще одна знаковая кадровая ротация состоялась на неделе, когда Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместо него СНБО возглавил руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Также следует напомнить, что в феврале Зеленский оновил состав СНБО и Ставки Верховного главнокомандующего. В частности, он ввел в персональный состав Ставки нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, исключив отправленного в отставку Валерия Залужного.