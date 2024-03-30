Зеленский обновил состав заместителей Ермака: кого уволили и назначили

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 марта, принял решение обновить состав заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. В частности, он уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

А на должности заместителей глава государства назначил Ирину Мудрую и Елену Ковальскую. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

В частности, указами №203/2024 и №205/2024 глава государства освободил от должностей Днепрова и Смирнова. А указами №204/2024 и №206/2024 он назначил на эти должности Елену Ковальскую и Ирину Мудрую.

Стоит отметить, что Елена Ковальская родилась 7 марта 1974 года, имеет инженерное и маркетинговое образование. Свою политическую карьеру она начала в 2021 году, когда работала в Офисе Президента в должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики. С 2022 года она занимала должность руководителя Кабинета руководителя Офиса Президента. Также она является членом рабочей группы при Президенте по созданию Трибунала, который будет судить власти РФ за преступление агрессии.

Ирина Мудра родилась 26 июля 1975 года, она имеет педагогическое и юридическое образование. Свою политическую карьеру начала с 2022 года в должности заместителя министра юстиции Украины.

Ранее она работала директором департамента контроля соблюдения регуляторных требований и комплаенса в Государственном сберегательном банке Украины.

В Министерстве юстиции Мудра была ответственной за направления реализации государственной политики в сфере взыскания активов лиц, в отношении которых были наложены санкции в форме блокирования активов. Она, в частности, руководила мерами по выявлению и розыску активов таких лиц, указанных в соответствующих решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Обе новые заместители руководителя Офиса президента Украины имеют ряд знаков отличия за свои профессиональные достижения.

Напомним, президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в качестве посла Украины в Молдавии. Ранее он намекал, что Данилов "продолжит работу по дипломатическому направлению".