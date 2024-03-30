Зеленский уволил Шефира с должности советника президента

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента. Вместе с ним были уволены ряд других советников, в том числе Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов.

Об увольнении Шефира говорится в указе главы государства №207/2024 от 30 марта. "Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины", – говорится в документе.

Кроме того, Зеленский уволил советников президента Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко.

Алена Вербицкая уволена с должности советника – уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины, а Наталья Пушкарева – с должности уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

Кто такой Сергей Шефир

59-летний Сергей Шефир занимал должность первого помощника Зеленского с 21 мая 2019 года. До этого был сценаристом и продюсером, директором "Студии Квартал-95".

В Офисе президента он отвечал за организацию ежедневной работы главы государства, занимался контактами с крупным бизнесом в Украине и за границей.

Сергей Шефир родом из Кривого Рога, окончил Криворожский горнорудный институт. Позже с братом Борисом Шефиром создавал сценарии для команд КВН "Минск", "Махачкалинские бродяги", "95-й квартал" и других.

Является продюсером ряда проектов, в том числе сериала "Сваты", фильмов "Я буду рядом", "8 первых свиданий", "Как казаки...".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский объявил о начале работы СНБО в обновленном составе. 26 марта президент уволил Алексея Данилова с должности секретаря и назначил вместо него Александра Литвиненко, ранее возглавлявшего СВР Украины.

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