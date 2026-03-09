Перевозили с завязанными глазами, 28 часов держали в наручниках: в МИД Украины заявили о грубых нарушениях Венгрией при задержании инкассаторов

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о неприемлемых и неадекватных действиях властей Венгрии, а также нарушении ряда международных обязательств в момент задержания работников "Ощадбанка". Там в очередной раз заявили, что груз был оформлен в соответствии с европейским законодательством о международных перевозках.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского дипведомства. Там также добавили, что с задержанными общались на русском языке.

Что известно

В дипведомстве заявили, что в Будапеште знали о том, что инкассаторы не имели оружия, в то же время их задерживал спецназ венгерского Антитеррористического центра ТEК, с бронетехникой. Также в министерстве рассказали, что несмотря на статус свидетелей, инкассаторов 28 часов держали в наручниках, а перевозили с завязанными глазами.

Дополнительно сообщается, что венгерские силовики изъяли у них личные вещи, в частности, мобильные телефоны, и лишили возможности сообщить о своем задержании и местонахождении родных, посольство или работодателя. Большинство изъятого так и не вернули.

"При ухудшении состояния здоровья одного из задержанных, который является лицом с инвалидностью и требует специального режима питания и регулярного приема лекарств, медицинская помощь была оказана только после того, как он потерял сознание. При этом больному сахарным диабетом насильно вкололи препарат, после которого у гражданина резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония, и его вынуждены были доставить в госпиталь", — говорится в сообщении.

Действия венгерских силовиков по версии МИД Украины

В МИД добавляют, что на задержанных оказывали психологическое и физическое давление, не обеспечили возможности давать показания на родном языке, общаясь на русском, игнорировали адвокатские запросы, и даже запрос посольства Украины о допуске консула к соотечественникам, что впоследствии в конце концов было обеспечено.

Однако в дальнейшем венгерские правоохранители или избегали общения с дипломатами, или предоставляли ложную информацию о местонахождении граждан Украины.

"МИД Украины считает неприемлемыми и неадекватными такие действия венгерских властей, которые являются циничным нарушением ряда положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции", — говорится в сообщении.

Также в МИД рассказали, что в Будапеште приняли решение о депортации украинцев и трехлетнем запрете въезда на территорию Шенгена.

"Указанное выглядит как наказание граждан Украины, которые не предоставили нужные венгерской стороне показания", - отметили в МИД, напомнив о требовании немедленно вернуть похищенное инкассаторское авто, и ценности, которые перевозились.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что "венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секртеной службы. Впоследствии их депортировали.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что задержание украинских инкассаторов в Венгрии стало предметом критики со стороны Польши. По его мнению, этот инцидент был частью политической избирательной кампании с акцентом на враждебность к Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан пригрозил украинским властям силой восстановить работу нефтепровода "Дружба" в Украине, подчеркнув, что для этого он имеет "политические и финансовые инструменты". Глава правительства страны подчеркнул, что это "четкое сообщение" украинскому правительству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!