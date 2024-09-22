Переговоры с РФ: Зеленский исчерпывающе объяснил, изменилась ли позиция Украины

Украина никогда не отказывалась от переговоров с оккупантами, но речь идет только о честных переговорах. Не откажется от них и сейчас. Более того, суть Плана победы Украины в том, что он должен привести к переговорам со страной-агрессором, причем именно к справедливым переговорам.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью New Yorker. Как отмечает издание, говоря об этом, украинский лидер "был уверен и непреклонен вплоть до упрямства".

По словам украинского президента, уже после первой попытки переговоров было ясно: "любой переговорный процесс будет неудачным, если он будет идти с Путиным или с его марионеточным окружением". Эта позиция Украины за все это время так и не изменилась, хотя у Украины "действительно есть желание диалога, и оно настоящее".

Для начала такого диалога и нужен План победы, который, по уверению Зеленского, загонит российского диктатора в дилемму – или Путин согласится вывести оккупантов из Украины и хоть как-то, но сохранит лицо, или проиграет и потеряет власть.

"План победы – это мост (к переговорам). После первого мирного саммита наши партнеры увидели, что Россия вообще не готова к каким-либо переговорам. И поэтому план победы – это план, который стремительно укрепит Украину. А сильная Украина и сама по себе заставит Путина сесть за стол переговоров. Я в этом убежден, просто раньше я об этом говорил (партнерам), а теперь изложил на бумаге с конкретными аргументами и конкретными шагами", – пояснил Зеленский.

"Дело не в том, что Украина стремится к справедливой победе. Проблема в том, что у Путина вообще нет желания прекратить войну на любых разумных условиях. Но если он предлагает пустую риторику, мы предлагаем реальную формулу установления мира, конкретный план того, как положить конец войне", – добавил президент.

На вопрос журналиста относительно конкретных пунктов Плана победы Зеленский отвечать отказался, отметил лишь, что документ "содержит ряд элементов, связанных с долгосрочной безопасностью и геополитическим положением Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский совершит визит в США на следующей неделе (23-29 сентября), именно для того, чтобы представить там наш План победы в войне с Россией.

Напомним, ранее украинский президент подписал специальный указ, предусматривающий отказ нашей страны от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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