Гаррис планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в США на следующей неделе (23-29 сентября). Кандидат от Демократической партии, американская вице-президент Камала Харрис планирует встретиться с ним в этот период.

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Об этом заявили издания Bloomberg и CNN, ссылаясь на источники. Напомним: 14 сентября глава украинского государства анонсировал личную встречу с американским лидером Джо Байденом и кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис, чтобы представить им свой план победы в войне против России.

Американские журналисты предположили, что Зеленский в рамках этой стратегии будет добиваться членства в НАТО и Европейском Союзе, соглашений по безопасности и экономике, а также регулярных поставок оружия.

Советник Белого дома по коммуникациям в области нацбезопасности Джон Кирби 18 сентября на вопрос, встретится ли Харрис с Зеленским на следующей неделе, ответил, что она это сделает, если будет возможность.

"Я знаю, что она встречалась с президентом Зеленским лицом к лицу несколько раз, и я знаю, что она говорила с ним по телефону. Я почти не сомневаюсь, что если представится возможность, они оба смогут еще раз поговорить", – заявил Кирби.

Харрис поддерживает политику своего коллеги-демократа Байдена в отношении Украины и ранее заявляла, что продолжит помогать Киеву на фоне полномасштабного российского вторжения.

Во время президентских дебатов на прошлой неделе Трамп дважды отказался ответить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Вместо этого политик сказал, что хочет прекращения боевых действий и встречи лидеров Украины и России для выработки соглашения.

Харрис тогда ухватилась за комментарии оппонента, заявив, что кремлевский диктатор Владимир Путин "сидел бы в Киеве и следил за остальной Европой", если бы Трамп не проиграл Байдену на выборах 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA, после первого раунда дебатов (11 сентября) Трамп заявил, что больше не будет участвовать в них. Мол, он уже "победил" Харрис, поэтому для него нет смысла снова встречаться.

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