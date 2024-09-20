"Есть пункты, которые зависят от США": Зеленский высказался по поводу плана победы Украины. Видео

Глава Украинского государства Владимир Зеленский подтвердил, что во время запланированного визита в США хочет встретиться не только с американским коллегой Джо Байденом, но и с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Вероятно, также планируются переговоры с Камалой Харрис.

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Зеленский представит им украинский план победы в войне с Россией. Эту тему он прокомментировал 20 сентября на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент OBOZ.UA.

Президент рассказал журналистам, что недавно у него спросили: если Вашингтон не поддержит стратегию, есть ли у Киева план "Б"? Тогда президент ответил, что есть только план "Б". Ведь план "А" был превентивным и состоял в том, чтобы не допустить полномасштабное российское вторжение. Поэтому мы сейчас "уже существуем и живем" в плане "Б".

Зеленский отметил, что будет обсуждать стратегию с главой США, "потому что в большинстве своем решения касательно плана зависят именно от него". В частности, отдельные пункты зависят от "позитивной работы и поддержки Соединенных Штатов".

Наш план победы рассчитан на быстрые решения партнеров. Их нужно принять с октября по декабрь, без задержек. "Тогда мы считаем, что план сработает", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СМИ заявили, что Владимир Зеленский может совершить визит в США на следующей неделе (23-29 сентября). Кандидат от Демократической партии, американский вице-президент Камала Харрис планирует встретиться с ним в этот период.

– Зеленский отмечал: план полностью готов, теперь самое главное – это иметь решимость реализовать его.

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