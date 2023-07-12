'Переговоры по членству Украины в ЕС стартуют в конце года': Зеленский в Вильнюсе встретился с Шарлем Мишелем. Фото

В ходе своего пребывания на саммите НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе встречи лидеры обсудили важные вопросы, связанные с сотрудничеством Украины и Европейского Союза, а также дальнейшими шагами Украины по евроинтеграции.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. В ходе встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем на саммите НАТО в Вильнюсе также обсуждались вопросы, связанные с политикой санкций Европейского Союза и необходимостью дальнейшего усиления санкционного давления на Российскую Федерацию.

Они также уделили особое внимание вопросу подготовки Украины к началу переговоров по членству в Европейском Союзе. Президенты обсудили состояние реализации семи рекомендаций, выданных Европейской комиссией, и обсудили прогресс и достижения Украины в этом направлении.

Зеленский выразил свою благодарность президенту Европейского совета за его лидерство и поддержку, которую Украина получает на пути членства в Европейском Союзе.

Обе стороны высоко оценили значимость согласования лидерами стран G7 Совместной декларации о поддержке Украины. Это считается важным шагом в формировании будущей системы безопасности Украины вплоть до полноценного членства в НАТО.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель также обсудили вопросы санкционной политики ЕС, необходимость дальнейшего ужесточения санкционного давления на РФ.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 11 июля, по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, страны-члены Альянса согласовали текст совместного коммюнике. Прочитать его можно по ссылке.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина станет частью Североатлантического альянса без Плана действий по членству.

– Столтенберг также рассказал, что должна сделать наша страна для присоединения к НАТО. По его словам, есть два основных критерия, не связанных между собой. Первый касается реформ и совместимости армий, второй – войны, развязанной Россией.

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