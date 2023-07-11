'Будущее Украины – в НАТО': полный текст коммюнике Вильнюсского саммита Североатлантического альянса

Вечером 11 июля, по результатам первого дня саммита НАТО в литовском Вильнюсе, появилось полное заявление стран-членов Альянса по Украине. Они полностью поддержали право нашего государства выбирать собственные меры безопасности, а также его будущее в НАТО, и отправят приглашение на присоединение, когда участники организации согласятся и условия будут выполнены.

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Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном на сайте НАТО. Члены Североатлантического союза подтвердили обязательство, принятое на саммите 2008 года в Бухаресте, относительно того, что Украина станет членом НАТО, и признали, что путь нашего государства сегодня вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству.

"Украина становится все более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и достигла значительного прогресса на пути реформ. Согласно Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной 1997 года и Дополнению 2009 года, члены Альянса будут продолжать поддерживать и пересматривать прогресс Украины в сфере оперативной совместимости, а также необходимы дополнительные реформы демократии и сектора безопасности", – говорится в заявлении.

"Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью адаптированной Годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении этих реформ на ее пути к будущему членству. Мы сможем прислать Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены", – заверили члены НАТО.

В документе также отметили, что безопасность Украины имеет большое значение для союзников и Североатлантического союза.

"Для поддержки дальнейшей интеграции Украины в НАТО сегодня мы согласовали существенный пакет расширенной политической и практической поддержки. Мы приняли решение создать Совет Украина-НАТО, новый совместный орган, в котором союзники и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО. Он будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и деятельность, а также будет служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной", – отметили члены Альянса.

"Россия несет полную ответственность за свою незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины, которая серьезно подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность и за которую она должна нести полную ответственность. Мы продолжаем самым решительным образом осуждать вопиющие нарушения Россией международного права, Устава Организации Объединенных Наций и обязательств и принципов ОБСЕ. Мы не признаем и никогда не признаем незаконных и нелегитимных аннексий России, в том числе и Крыма", – также указали в документе, подчеркнув, что все виновные в военных преступлениях РФ на территории Украины должны быть привлечены к ответственности.

"Россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины и полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод", – сказано в коммюнике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что должна сделать Украина для членства в Альянсе. По его словам, есть два основных критерия, не связанных между собой. Первый касается реформ и совместимости армий, второй – войны, развязанной Россией;

– в Белом доме заявили, что членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, потому что это приведет к войне Альянса с Россией. Кроме того, нашему государству все еще нужно выполнить некоторые требования, что усложняется военными действиями на его территории;

– президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Литву для участия в саммите НАТО, выступил на центральной площади в Вильнюсе. В своей речи он подчеркнул: крайне важно, чтобы больше никто никогда не оглядывался на Москву.

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