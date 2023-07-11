'Есть два измерения': Столтенберг рассказал, что должна сделать Украину для членства в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что должна сделать Украина для членства в Альянсе. По его словам, есть два основных критерия, не связанных между собой.

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Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. Первый аспект касается реформ и совместимости армий.

"Мы должны понять, здесь есть два измерения. Первое – это уровень усиления оборонных институтов, как Украина усилила управление в том числе с коррупцией. Эти вопросы мы решаем всякий раз, когда НАТО расширяется. Мы хотим принимать страны с современными оборонными институтами и совместными оборонными институтами. силами", – объяснил Столтенберг.

Второй момент, по его словам, касается войны, которую Россия развязала в Украине.

"Есть другое измерение – это тот факт, что в Украине идет война. Украинские Вооруженные силы демонстрируют мужество и компетентность, поразившие целый мир, но в то же время, я думаю, что все члены НАТО соглашаются, пока идет война еще не время делать Украину полноправным" членом Альянса", – добавил генсек НАТО.

Стоит отметить, что члены НАТО подтвердили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требование Плана действий по членству. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский 11 июля прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. Выступление главы государства ожидается в 18.00 по Киеву, информируют украинские СМИ;

– советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Джо Байден будет ждать личной встречи с Зеленским на саммите.

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