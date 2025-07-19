'Переговорную динамику надо увеличивать': Зеленский заявил, что российской стороне предложена новая встреча. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона инициировала новый раунд переговоров с Россией. По его словам, переговорную динамику нужно увеличивать и делать все, чтобы достичь прекращения огня.

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Провести встречу уже на следующей неделе предложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 19 июля.

"Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений. Обмен пленных. Возвращение детей. Прекращение убийств. И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир – действительно длительный. Украина готова к такой встрече", – подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что состав СНБО был обновлен и уже готовятся первые решения. Среди них – новые санкции и решения для активизации экономических отношений.

Кроме этого, украинская сторона продолжает выполнять договоренности, достигнутые во время предыдущих переговоров в Стамбуле, в частности по обмену пленными. Сейчас команда работает еще над одним обменом.

Глава государства проинформировал о сегодняшнем докладе министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по ряду вопросов:

1. Санкции и их синхронизация. Зеленский отметил важность того, чтобы новый пакет санкций Европейского Союза поддержали другие европейские страны, которые сейчас не являются членами ЕС.

"Мы будем продолжать процесс – очень важный процесс – синхронизации санкций, и не только европейских, в наших юрисдикциях. Поручил работать максимально оперативно", – заявил президент.

2. Американское направление. Зеленский отметил, что сейчас есть договоренности с президентом США Дональдом Трампом, которые нужно реализовать так быстро, как только это возможно.

"Украина настроена на максимальную производительность. Это касается наших договоренностей по противовоздушной обороне, по новому соглашению с Америкой по оружию. Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в Соединенные Штаты Америки технологическое украинское оружие – прежде всего это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни. Наши чиновники также значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам. Ожидаю на следующей неделе подписания дополнительных контрактов", – объяснил украинский лидер.

Видеообращение Зеленский записывал из Шостки Сумской области, где до сих пор продолжаются работы после ударов российских бомб. Он отметил, что много работы было сегодня также в Павлограде на Днепровщине, в других наших городах, наших общинах, по которым были нанесены удары.

"Всем, кто пострадал, оказывается необходимая помощь. Сейчас на Днепровщине также спасают раненых после удара "искандером" по Великоалександровке. К сожалению, там есть и погибшие в результате этого удара. Мои соболезнования всем родным и близким. Обязательно ответим России так, чтобы там это почувствовали", – заявил президент.

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