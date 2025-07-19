Зеленский наградил орденом Свободы украинских подростков-партизан Оганнисяна и Ханганова, которых в Бердянске убили российские оккупанты

Президент Владимир Зеленский наградил орденом Свободы украинских школьников-партизан, которых российские захватчики убили в оккупированном Бердянске. 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов погибли два года назад, успев ликвидировать местного коллаборанта и российского оккупанта.

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Указ №500/2025 о награждении ребят посмертно был опубликован на сайте Офиса президента 19 июля. В тексте документа указано, что они награждены "за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости украинского государства, конституционных прав и свобод человека".

В указе также указано, что Тигран Оганнисян был учеником школы № 7 Бердянского городского совета, а Никита Ханганов – школы № 1.

Как погибли Тигран Оганнисян и Никита Ханганов

24 июня 2023 года в оккупированном Бердянске раздались звуки перестрелки, в местных пабликах появилось видео, которое записал Тигран.

"Двух точно. Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине", – сказал он и на этом запись оборвалась.

Впоследствии коллаборационист Владимир Рогов объявил об убийстве двух парней, назвав их "террористами".

Он назвал имя одного из них – 16-летнего Тиграна Оганнисяна. Позже стало известно имя второго погибшего – Никиты Ханганова.

Перед смертью двое подростков ликвидировали местного коллаборанта и российского оккупанта.

Известно, что в день гибели они отмечались в оккупационной полиции. За несколько часов до трагедии к Тиграну приехал российский "следователь". За полчаса до гибели парень говорил с матерью по телефону и сказал, что отказался подписать предложенный документ.

Школьников преследовали за патриотическую позицию

Оккупанты обвиняли Никиту и Тиграна в антироссийской деятельности и утверждали, что они якобы готовили диверсию на железной дороге Мелитополя. Школьникам грозило до 20 лет лишения свободы.

Обвинению предшествовали задержания и пытки детей.

В сентябре 2022 года россияне похитили Тиграна, который тогда жил с бабушкой, держали в оккупированном полицейском участке, но скрывали место его пребывания от бабушки.

На допросах подростка пытали электротоком, вывозили в поле и имитировали расстрел, заставляя сказать, что он работает на СБУ.

Через пять дней Тиграна отпустили, но с тех пор начались регулярные "допросы" и обыски у Тиграна, а также у Никиты Ханганова.

В апреле 2023 года обоих ребят захватчики вывозили в Ростов-на-Дону, РФ, – для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. В мае подростки получили подозрения.

15 июня Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать детей и выпустить их с оккупированной территории.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что трактует убийство двух несовершеннолетних в Бердянске как внесудебную казнь.

27 июня 2023 года руководитель Бердянской МВА Виктория Галицина сообщила, что родителям погибших не дали посмотреть на тела их детей.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Бердянске отказывают отдать тела Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова родным. Подростков планировали тайно похоронить в безымянной могиле.

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