Зеленский наградил орденом Свободы украинских подростков-партизан Оганнисяна и Ханганова, которых в Бердянске убили российские оккупанты
Президент Владимир Зеленский наградил орденом Свободы украинских школьников-партизан, которых российские захватчики убили в оккупированном Бердянске. 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов погибли два года назад, успев ликвидировать местного коллаборанта и российского оккупанта.
Указ №500/2025 о награждении ребят посмертно был опубликован на сайте Офиса президента 19 июля. В тексте документа указано, что они награждены "за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости украинского государства, конституционных прав и свобод человека".
В указе также указано, что Тигран Оганнисян был учеником школы № 7 Бердянского городского совета, а Никита Ханганов – школы № 1.
Как погибли Тигран Оганнисян и Никита Ханганов
24 июня 2023 года в оккупированном Бердянске раздались звуки перестрелки, в местных пабликах появилось видео, которое записал Тигран.
"Двух точно. Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине", – сказал он и на этом запись оборвалась.
Впоследствии коллаборационист Владимир Рогов объявил об убийстве двух парней, назвав их "террористами".
Он назвал имя одного из них – 16-летнего Тиграна Оганнисяна. Позже стало известно имя второго погибшего – Никиты Ханганова.
Перед смертью двое подростков ликвидировали местного коллаборанта и российского оккупанта.
Известно, что в день гибели они отмечались в оккупационной полиции. За несколько часов до трагедии к Тиграну приехал российский "следователь". За полчаса до гибели парень говорил с матерью по телефону и сказал, что отказался подписать предложенный документ.
Школьников преследовали за патриотическую позицию
Оккупанты обвиняли Никиту и Тиграна в антироссийской деятельности и утверждали, что они якобы готовили диверсию на железной дороге Мелитополя. Школьникам грозило до 20 лет лишения свободы.
Обвинению предшествовали задержания и пытки детей.
В сентябре 2022 года россияне похитили Тиграна, который тогда жил с бабушкой, держали в оккупированном полицейском участке, но скрывали место его пребывания от бабушки.
На допросах подростка пытали электротоком, вывозили в поле и имитировали расстрел, заставляя сказать, что он работает на СБУ.
Через пять дней Тиграна отпустили, но с тех пор начались регулярные "допросы" и обыски у Тиграна, а также у Никиты Ханганова.
В апреле 2023 года обоих ребят захватчики вывозили в Ростов-на-Дону, РФ, – для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. В мае подростки получили подозрения.
15 июня Европарламент принял резолюцию с требованием прекратить преследовать детей и выпустить их с оккупированной территории.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что трактует убийство двух несовершеннолетних в Бердянске как внесудебную казнь.
27 июня 2023 года руководитель Бердянской МВА Виктория Галицина сообщила, что родителям погибших не дали посмотреть на тела их детей.
Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Бердянске отказывают отдать тела Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова родным. Подростков планировали тайно похоронить в безымянной могиле.
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