'Будем готовить совместные решения': Зеленский обсудил с Макроном ситуацию на передовой и укрепление украинской ПВО

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию на передовой и усиление украинской противовоздушной обороны.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале 18 июля. Диалог, который длился час, он назвал содержательным.

"Очень содержательный, часовой разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Благодарен Эмманюэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам", – написал Зеленский.

Президенты подробно говорили об укреплении украинской ПВО, поставке ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков.

"Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел по поводу новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", – подчеркнул глава украинского государства.

Отдельно Зеленский отметил совместную договоренность о подготовке пилотов для истребителей "Мираж". По его словам, Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

Также разговор шел о работе в формате коалиции желающих и реализации договоренностей недавней встречи. Президент Украины поблагодарил Францию за значительный вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза.

"Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия испытывала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России. Также скоординировали с Эмманюэлем наши дальнейшие политические шаги. Спасибо!" – резюмировал гарант.

Напомним, Зеленский провел переговоры с экс главой Министерства обороны Рустемом Умеровым. Президент дал ему персональные задачи в должности в Совете национальной безопасности и обороны, которые касаются защиты страны и сферы переговоров.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинский лидер отмечал, что в настоящее время в Украине не рассматривается вопрос демобилизации военных, защищающих страну от оккупантов. По его словам, бойцы вернутся домой после победы.

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