Россия останется без унитазов и биде, но есть нюанс: ЕС ввел новые санкции против Кремля

ЕС (Европейский Союз) запретил поставки в Россию пластиковых унитазов, биде, умывальников и ванн (CN 3922) в 19-м пакете санкций. Из-за этого рынок сантехники теряет доступ к современным европейским изделиям, хотя классические керамические унитазы вероятно останутся доступными для россиян.

Об этом говорится в документах, обнародованных в Официальном журнале ЕС. В документе OJ:L_202502033, который вступает в силу после принятия, появилось новое приложение XXIIIG, охватывающее категорию sanitary ware, то есть пластиковые изделия санитарного назначения.

В список попали унитазы, биде, умывальники, ванны и другие сантехнические изделия из пластмассы, которые проходят под кодом CN 3922 – Baths, shower-baths, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics. Отмечается, что это означает, что Россия больше не сможет официально импортировать современную пластиковую сантехнику из ЕС.

Хотя, на первый взгляд, кажется, что дело сугубо бытовое, экономический и символический эффект от такого решения весьма ощутимый известно, что часть российского рынка сантехники полагается именно на европейских производителей. Заметим интересный нюанс, что санкции касаются пластиковых изделий, а не классических керамических унитазов.

То есть, если кто-то в России еще где-то сохранил старые керамические модели, они формально не подпадают под запрет. Однако современные пластиковые унитазы, биде и компактные умывальники под санкции попадают, и их доставлять в Россию больше нельзя.

В российских соцсетях уже появились шуточные комментарии о "санкционном дефиците унитазов". Некоторые пользователи отмечают, что для них это не только вопрос комфорта, но и потенциальной необходимости искать альтернативы из Китая или Турции, которые пока не попали под ограничения. Таким образом, новые европейские санкции влияют на будничные аспекты жизни россиян, создавая нестандартную проблему – дефицит сантехники.

