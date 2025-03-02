Спор спланировали? Журналисты указали на красноречивую деталь во время встречи Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп подмигнул репортеру Брайану Гленну, бойфренду пророссийской конгрессменки Марджори Тейлор Грин, после того как тот раскритиковал президента Владимира Зеленского за военную форму. Такой жест может говорить о том, что инцидент в Белом доме был "спланированным политическим нападением".

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Об этом пишет британская газета Daily Mail. Как говорится в статье, "конечно, Зеленского заранее предупредили быть начеку", когда он собирался в Белый дом.

"И были некоторые красноречивые подсказки, что не все так, как кажется. Возможно, самой большой было лукавое подмигивание Трампа американскому репортеру Брайану Гленну, который разозлил Зеленского, одетого в военную форму, вопросом: "Почему вы не носите костюм... У вас есть костюм?" – пишет издание.

В статье отмечается, что Гленн оказался бойфрендом крайне правой конгрессмена Марджори Тейлор Грин, которая впоследствии написала в X, как она им гордится.

Также не предвещало ничего хорошего и то, что Трамп саркастически поприветствовал Зеленского, когда тот вышел из внедорожника возле Белого дома, сказав: "О, да ты весь принарядился".

"Но пока Гленн грубил, доходя даже до отвратительного, это, конечно, был просто стандартный стеб Трампа. В любом случае, нужно было обсудить серьезный бизнес и подписание нового соглашения по редкоземельным минералам", – говорится в статье.

После трех минут и 12 секунд выступления Трампа Зеленскому наконец предоставили возможность высказаться.

Президент Украины сказал, что российский диктатор Владимир Путин – "террорист и убийца", добавив, что надеется вместе остановить его "и спасти нашу страну".

Затем он показал Трампу ряд фотографий пленных украинских защитников – тот лишь кивнул с каменным лицом: "Хм".

Через восемь минут после начала встреча журналистам было предоставлено слово для вопросов. Среди них прозвучал вопрос долгосрочной безопасности для Украины. Трамп сказал в ответ, что Путин "очень серьезно" относится к сделке.

Он предполодил, что для Зеленского настало время "проявить подобный энтузиазм" и "почтить миротворческие усилия хозяев", пишет Daily Mail.

Зеленский "не сделал ни того, ни другого и пошел по другому пути, похвалив Европу за ее поддержку во время войны". Трамп наклонился к нему: "Но они дали гораздо меньше".

"Это вызвало легкую волну смеха. Прошло всего 15 минут, но некоторые уже начали ощущать напряжение в воздухе", – пишет газета.

Зеленского также спросили, чувствует ли он, что Трамп "на его стороне в данный момент". Сам президент США подчеркнул, что предпочитает, чтобы его считали посредником.

После этого Гленн задал Трампу вопрос о его возможном наследии как миротворца.

"Я надеюсь, что меня запомнят как миротворца... Я делаю это, чтобы спасать жизни... Спасибо, Брайан, за этот вопрос, это был хороший вопрос... Каким был твой второй вопрос?"

Именно тогда, говорится в статье, Гленн "пристал к ошеломленному украинцу" по поводу его наряда:

"Вы занимаете самую высокую должность в офисе страны и отказываетесь носить костюм. У вас есть костюм? Многие американцы недовольны тем, что вы не уважаете достоинство этой должности".

Зеленский спросил, является ли это проблемой и, "используя непринужденность как лучшее оружие, ловко пресек эту линию атаки: "Я надену костюм после того, как эта война закончится... Может быть, что-то получше вашего, я не знаю... может быть, что-то подешевле".

Однако с этого момента замешательство Зеленского стало очевидным. Как только он начал излагать свои опасения, Трамп прервал его, шутливо заверив, что ему нравится его одежда, а затем повернулся к Гленну, которого назвал "отличным парнем", и сказал репортеру, что украинский лидер "одет прекрасно".

Зеленский в свою очередь сказал, что предпочитает говорить о более "серьезных вопросах", и когда он попытался это сделать, Трамп повернулся влево, посмотрел на Гленна и подмигнул.

Позже вмешался Джей Ди Вэнс, заявив, что войну нужно закончить дипломатическим путем и что со стороны Зеленского якобы "неуважительно" приходить в Овальный кабинет и излагать свою позицию перед американскими СМИ.

Вэнс также потребовал благодарности к Трампу, "который пытается спасти вашу страну", за его лидерство.

Когда двое лидеров разошлись, госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волтц были отправлены в комнату Рузвельта, чтобы сообщить Зеленскому, что оставшиеся мероприятия будут отменены.

Визит президента Украины в Белый дом продлился всего один час и 39 минут, отмечает Daily Mail.

Сообщалось, что советники умоляли Зеленского надеть костюм "в знак уважения к Трампу", но он отказался.

Источник Daily Mail рассказал, что хотя изначально Трамп пошутил, что ему нравится, как одет Зеленский, "в частной беседе было видно, что он чувствует неуважение".

"Для Трампа то, как вы себя преподносите, – это все. Он всегда в костюме, даже на воскресном бранче в Mar-a-Lago. Единственный раз, когда я видел его не в костюме, – это когда он играл в гольф. Появление Зеленского в повседневном свитере – это крайнее неуважение к Америке, которая дала Украине миллиарды. Одежда Зеленского не улучшила настроение Трампа", – заявил источник.

Как писал OBOZ.UA, репортер Брайан Гленн, спросивший у Зеленского о костюме, является представителем протрамповской сети Real America's Voice. Место в Овальном кабинете он получил после того, как Белый дом заблокировал доступ журналистам Associated Press. Между тем в сети вспомнили, что Уинстон Черчилль во время Второй мировой также посещал Белый дом в военной форме, а также обратили внимание, что миллиардер Илон Маск сейчас в настоящее время приходит туда в совершенно не официальных нарядах.

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