Отмывания денег не было: Венгрия закрыла фейковое дело против инкассаторов "Ощадбанка"

В Венгрии закрыли сфабрикованное дело в отношении украинских инкассаторов "Ощадбанка", задержанных по подозрению в отмывании денег. Венгерский Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы (NAV) прекратил уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления.

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Об этом сообщил адвокат инкассаторов Лорант Горват в Facebook. По его словам, в ходе расследования венгерские правоохранители установили законное происхождение изъятых наличных денег, банкнот и золота.

Дело против инкассаторов "Ощадбанка" закрыто

Как отметил Горват, NAV в решении о прекращении расследования установила происхождение изъятых активов – наличных денег, золота и банкнот – которые якобы имели "неизвестное происхождение".

Австрийский Raiffeisen Bank International документально подтвердил происхождение проданных и перевезенных банкнот и драгоценных металлов, а также факт их оплаты со стороны "Ощадбанка".

В решении венгерских правоохранительных органов также указано, что собранные в ходе расследования доказательства подтвердили: изъятое имущество не связано с преступной деятельностью. Кроме того, в ходе разбирательства не возникало подозрений в совершении других преступлений, кроме отмывания средств.

"В связи с отсутствием состава преступления NAV прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не было!" — подчеркнул адвокат.

Таким образом, после отставки Виктора Орбана производство, получившее громкое название "золотой конвой", развалилось, поскольку было полностью сфабрикованным.

Что известно о задержании украинских инкассаторов в Венгрии

5 марта 2026 года венгерский Центр по борьбе с терроризмом (TEK), ссылаясь на подозрение в отмывании средств, остановил и задержал два бронированных фургона с украинскими инкассаторами. В них перевозили $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Заказчиком перевозки был украинский государственный "Ощадбанк", а отправителем – Raiffeisen Bank в Вене. По данным адвоката, груз перевозился официально и с необходимыми дорожными документами.

Власти Виктора Орбана, находившиеся у власти в то время, публично поставили под сомнение законность груза. Некоторые политики из партии "Фидес" даже заявляли, что деньги якобы предназначались для финансирования избирательной кампании партии "Тиса". При этом тот факт, что груз не направлялся в Венгрию, а вывозился из страны, тогда просто игнорировали.

Украинских сопровождающих задержали, а впоследствии депортировали из Венгрии. Сам груз и транспортные средства конфисковали. Позже бронированные автомобили вернули украинской стороне.

После смены власти в Венгрии в Украину также вернули деньги и золотые слитки.

В июне венгерское издание Telex опубликовало расследование, согласно которому решение о задержании украинских инкассаторов и изъятии средств "Ощадбанка" было личным решением тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана, а достаточных юридических оснований для проведения операции не существовало.

Таким образом, нынешнее решение NAV фактически поставило точку в этом сфабрикованном уголовном деле, в рамках которого украинских инкассаторов обвиняли в отмывании средств.

Как сообщал OBOZ.UA, задержание в Венгрии украинских инкассаторов "Ощадбанка", произошедшее в начале марта текущего года, не имело никаких законных оснований и было осуществлено по личному указанию премьера страны Виктора Орбана. Лишь после поражения партии Орбана на выборах прокуроры смогли ознакомиться с "секретными материалами" громкого дела и прийти к выводу, что венгерское Управление защиты Конституции не предоставило доказательств того, что украинские инкассаторы якобы представляли угрозу национальной безопасности Венгрии.

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