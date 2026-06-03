Юридических оснований не было: Орбан лично инициировал задержание инкассаторов 'Ощадбанка' в марте – Telex

Задержание в Венгрии украинских инкассаторов "Ощадбанка", которое произошло в начале марта текущего года, не имело никаких законных оснований, и произошло по личному указанию тогдашнего премьера страны Виктора Орбана. Только после проигрыша на выборах партии Орбана, прокуроры смогли ознакомиться с "секретными материалами" громкого дела, и прийти к выводу, что венгерское Управление защиты Конституции не предоставило доказательств того, что украинские инкассаторы якобы представляли угрозу национальной безопасности Венгрии.

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Об этом говорится в расследовании независимого венгерского издания Telex. Орбан "вручную контролировал работу правоохранителей и органов секретной службы", в свою очередь прокомментировал расследование издания нынешний премьер страны Петер Мадьяр.

Что произошло

Напомним: 5 марта "Ощадбанк" официально сообщил, что два автомобиля его инкассаторской службы с семью работниками бригады инкассации"были безосновательно задержаны" в Венгрии. Перевозка средств и ценностей проводилась вполне законно, в рамках соглашения с австрийским "Райффайзен Банком".

Всего за сутки, 6 марта Венгрия уволила всех семерых работников "Ощадбанка". А деньги и золото Украине вернули уже в мае.

В Венгрии официально заявляли, что основанием для задержания украинских инкассаторов якобы стало подозрение в отмывании коррупционных денег. Операцию даже назвали "Украинским золотым конвоем". В качестве единственного(!) доказательства венгерские силовики утверждали, что среди задержанных был генерал украинской спецслужбы в отставке.

Украинский и австрийский центробанки, а впоследствии и центробанк ЕС удивленно отнеслись к таким "обвинениям", заявив, что перевозка наличных между странами является общепринятой и законной банковской практикой.

Расследование инцидента

Рассказывая о своем расследовании, Telex подчеркивает: источники, с которыми общались журналисты издания несколько последних недель подряд, "регулярно обвиняли друг друга, пытаясь преуменьшить собственную ответственность". Так или иначе, но их показания были одинаковы по сути – за операцией стояла не венгерская борьба с украинской коррупцией, а исключительно политические расчеты.

Настоящим мотивом задержания было желание тогдашнего премьер-министра Виктора Орбана "отомстить Украине за перебои с поставками нефти через трубопровод "Дружба", утверждается в расследовании издания. В Telex напоминают, как в тот же день, 5 марта, но еще до того как стало известно об инциденте, Орбан публично заявил:"Мы победим, и победим силой – мы заставим украинцев возобновить поставки нефти".

По данным источников издания, именно в кабинете министров Орбана было принято решение, согласно которому "рейд на автомобили, перевозящие деньги, должен состояться 5 марта". Причем Орбан не только лично приказал провести "рейд", но и постоянно контролировал процесс, получая обновления о ходе событий в тот день.

Именно поэтому для проведения операции было выбрано не обычное оперативное подразделение NAV, а антитеррористический ТЭК – такое выступление было "эффектнее" с политической точки зрения.

Как сообщал OBOZ.UA, лишь после поражения партии Орбана на выборах ситуация кардинально изменилась. Венгрия вернула конфискованное имущество Украине, а их прокуратура возбудила новое производство – уже по факту незаконного удержания украинских инкассаторов.

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