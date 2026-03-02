'Очень обидно, но факт': дипломат объяснил, что стоит за сменой места мирных переговоров и почему Трамп спешит с соглашением по Украине

Президент США Дональд Трамп хочет добиться подписания мирного договора между Украиной и Россией как можно быстрее. При этом действующую американскую власть не интересует, что будет дальше и как долго продержится такой "мир"

Администрация Трампа заинтересована в получении экономической выгоды, ее устроит "декоративный" результат, об этом свидетельствует очередная смена места проведения следующих встреч. Такое мнение в интервью для OBOZ.UA высказал украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

Трамп спешит "закончить" российско-украинскую войну

Информационное пространство периодически взрывается сообщениями о давлении Трампа на Киев с целью как можно быстрее подписать "мирное соглашение" с Россией. Назывались даже якобы установленные американским президентом "дедлайны", например, "за месяц" или "до 4 июля", когда США будут отмечать 225 годовщину независимости.

Эта спешка указывает на то, чтодля Трампа и его окружения "форма" будущего "мира" имеет куда большее значение, чем его реальное "содержание".

"Что будет со всем этим дальше, эту американскую администрацию не интересует. Тем она и отличается от администраций за последние девяносто–сто лет: все они хотели не демонстративного результата, а практического", – говорит Веселовский.

По мнению дипломата, подобный подход означает почти неизбежное возобновление войны и указывает на то, что Трамп и его окружение хотят воспользоваться паузой до очередного нападения РФ для получения экономической выгоды.

"Смотрите, останавливаются боевые действия, заключается перемирие. Обе страны остаются недовольными. Их граждане недовольны, их экономики полуразрушены, их вооруженные силы ослаблены. Что они будут делать? Будут пытаться восстановиться до прежнего состояния. А политика Российской Федерации в отношении Украины не изменилась ни декларативно, ни по сути. Итак, что они будут пытаться сделать? Найти момент для следующего удара. И таким образом Соединенные Штаты, а это главное – не достигнут своих целей. А цели американцев – иметь экономическую выгоду и в РФ, и в Украине. Если состояние останется таким же, они этой выгоды не получат. А деньги и усилия все равно будут тратить", – подчеркнул он.

В то же время экс-посол указал на красноречивость очередной смены "адреса" проведения трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией: после Женевы следующий раунд может состояться в Абу-Даби.

"Там, где Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, там и переговоры. В следующий раз поедут в Оман – значит, и переговоры будут где-то там... Это маленький саквояж рядом с большим чемоданом ирано-американских переговоров. Когда они были в Женеве – мы летели в Женеву. Когда они в Абу-Даби или в Омане – мы летим туда. Очень обидно и унизительно, но это факт", – подчеркнул Веселовский.

Он также отметил, что подобный подход сигнализирует о второстепенности украинской темы для США.

"С Ираном можно получить политические дивиденды: поддержку Израиля, еврейской общины в Соединенных Штатах, финансовых кругов – и, соответственно, поддержку на выборах. А украинский кейс ничего не дает. Перемирие не дает американскому капиталу возможности воспользоваться результатами ни в Украине, ни в России. Даже если завтра США снимут санкции с Российской Федерации – ничего не изменится. Основные санкции европейские, а основные российские деньги – тоже в Европе. Европейцы не согласятся все это снять и позволить России развиваться на условиях США. Поэтому американский план выглядит непросчитанным, недальновидным и авантюрным", – резюмировал Веселовский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США и назвал главный нерешенный вопрос переговоров.

А президент Зеленский Зеленский объяснил, что для украинской делегации эти переговоры проходят непросто. Ведь государство-агрессора на них представляют "не люди, а живые эсэмэски от Путина".

