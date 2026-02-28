'Не люди, а живые эсэмэски от Путина': Зеленский объяснил, в чем главная сложность мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что на трехсторонних переговорах России, Украины и США Москва не демонстрирует государственное представительство. По его словам, кремлевские делегаты только транслируют месседжи главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF. Глава государства назвал российскую переговорную группу"эсэмэсками Путина".

"Для того чтобы в переговорном треке звучали мнения простых людей, нужно, чтобы на переговорах были люди. Но на трехсторонних переговорах Украина – США – Россия находятся представители государств и интересов, а в российском случае многие из них – это просто эсэмэски", — сказал президент.

По его словам, во время переговоров россияне "принимают информацию и ее отправляют".

"Человеческое измерение в этих переговорах есть только с той точки зрения, что когда у россиян есть на это мандат, то можно договариваться об обменах. Этот гуманитарный трек очень важен. Но так, чтобы вдруг команды сели и поговорили как люди... Россияне же убийцы для нас. Как мы можем говорить просто как люди?", — говорит глава государства.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Россия рассматривает возможность прекращения мирных переговоров под эгидой США, если Украина не согласится уступить территорию Донбасса. В Кремле считают, что без согласия Киева на вывод войск с подконтрольной части Донецкой области дальнейшие консультации потеряют смысл, поэтому следующий раунд переговоров может стать решающим.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сделает все для достижения мира, в частности он готов и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Такие переговоры путем давления на Россию могли бы организовать США, которые сегодня "даже сильнее, чем они о себе думают".

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля в Женеве продолжалась работа по переговорному процессу, направленному на окончание войны в Украине. Украинские делегаты обсудили с американской стороной гуманитарные и экономические вопросы. Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что следующую трехстороннюю встречу с участием США и РФ планируют сделать максимально предметной: команды должны детализировать согласованные позиции, чтобы подготовить основу для дальнейших решений.

