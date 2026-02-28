РФ согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США: Буданов назвал главный нерешенный вопрос переговоров

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, чтоРоссия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США. По его словам, российская делегация прямо сказала об этом во время прошедших переговоров.

Видео дня

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Мы-Украина". В то же время глава Банковой заявил, чтовопрос территорий до сих пор остается под компромиссом.

"На прошлых переговорах российская сторона, к примеру, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. Те гарантии, предлагаемые Соединенными Штатами, они прямо говорят, что да, ну мы будем вынуждены, мы готовы их принять. Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать", — добавил Буданов.

Он также добавил, что сейчас делегаты военной подгруппы "в принципе пришли к выводам", как будет работать такой мониторинг. В то же времятерриториальный вопрос до сих пор остается "горячим".

"Между двумя полярными абсолютно позициями мы ищем компромисс. Мы еще его до конца не нашли. Если вы об этом. Надеюсь, что найдем. Времени у нас не так много на это. В конце концов придется констатировать, что либо мы нашли решение и мы все, все абсолютно, завершаем эту войну, или так же мы все берем на себя ответственность, что мы решение не нашли и продолжаем убивать друг друга, что мы делаем довольно таки качественно и профессионально", — отметил глава ОП.

Напомним, ранее Кирилл Буданов заявил, что верит в мирные переговоры и их результативность. В любом случае, по его словам, "война это всегда движение вниз", а мирное соглашение принесет не только завершение кровопролития, но и дальнейшее устойчивое развитие страны.

Также до этого, он заявлял, что исторические периоды, которые переживала Россия, не изменили жизнь ее граждан. Кремль до сих пор использует как царскую, так и большевистскую идеологию, заимствуя политику у двух эпох.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого глава Банковой заявил, что Россия не находится в выигрышной позиции в войне против Украины, иначе самого переговорного процесса не существовало бы. Если бы одна из сторон уже победила, переговоры потеряли бы смысл. В то же время издание Bloomberg сообщило, что Москва рассматривает возможность прекращения мирных переговоров под эгидой США, если Украина не согласится уступить территорию Донбасса. В Кремле считают, что без согласия Киева на вывод войск с подконтрольной части Донецкой области дальнейшие консультации потеряют смысл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!