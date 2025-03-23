"Я не становлюсь ни на одну сторону": Виткофф попытался оправдаться за заявление о "референдумах" РФ на оккупированных территориях

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф объяснил свое недавнее заявление о "референдумах" диктатора РФ Владимира Путина. По его словам, в России считают, что оккупированные украинские территории являются частью ее государства, и эта позиция Москва оправдывается проведенными "голосованиями".

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Такое мнение высказал спецпредставитель президента США Стив Виткофф в интервью Fox News. Он подчеркнул, что высказывает позицию, которая существует в самой России, но не занимает ни одной стороны в этом вопросе.

"В самой России существует мнение, что эти территории [оккупированы] являются российскими, там состоялись "референдумы", которые оправдывают эти действия. Я не становлюсь ни на одну сторону", — заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа.

Виткофф подчеркнул, что для разрешения любого конфликта необходимо четко определить факты и суть проблемы. Он отметил, что сейчас идет работа именно в этом направлении. "И мы именно это и делаем – устанавливаем факты", – сказал он.

Напомним, что недавно Виткофф в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону прокомментировал ситуацию по оккупированным украинским территориям. Он назвал регионы Украины, которые якобы являются ключевыми проблемами в российско-украинской войне, и это "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других".

"Эти территории – русскоязычные, и там были референдумы, где большинство людей показали, что они хотят быть под властью России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта. Это первое, что нужно урегулировать. И сейчас мы ведем очень, очень положительные разговоры по этому поводу", – подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, после второго визита в Россию Стив Виткофф поделился впечатлениями. Он заявил, что Путин не является плохим человеком, а поступки российского военного преступника "трогали американского лидера". Речь идет о том, что глава Кремля молился о президенте США и заказал его портрет у известного русского художника.

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