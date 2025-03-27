'Это не приблизит нас к миру': Зеленский согласился, что Виткофф часто цитирует кремлевские нарративы

Президент Владимир Зеленский признал, что заявления спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа часто имеют кремлевские нарративы. Последствиями таких заявлений может быть ослабление давления Америки на Россию и это не приближает к завершению войны.

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Украина пытается исправлять это информационное поле. Об этом глава государства сказал в интервью Eurovision News в среду, 26 марта.

"Виткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы, я с вами соглашаюсь, я считаю, что это не приблизит нас, и я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию, мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле", – сказал Зеленский.

На уровне разведки Украина пытается передавать Вашингтону реальную информацию, отметил президент. По его словам, заявления Виткоффа "очень мешают, потому что мы боремся с Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников".

Зеленский заметил, что это сложно, поскольку Украина и так борется со страной, "которая в 40 раз по территории больше, по достоинству меньше".

"Я всегда говорил президенту Трапу, что мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне и даже если Америка сегодня выбрала тактику быть посредине – то посередине это посередине, а не ближе к Кремлю", – подчеркнул президент.

Напомним, что 19 марта, анонсируя вероятность достижения полного прекращения огня между Украиной и Россией в течение "несколько недель", Стив Виткофф заявил, что верит в то, что Путин "действует добросовестно".

Также американский чиновник повторил абсурдное заявление российского минобороны о том, что якобы сразу после разговора с Трампом 18 марта Путин "отдал приказ на прекращение огня", а российские оккупанты бросились сбивать уже запущенные по Украине ударные дроны – и "сбили" семь из них.

Над заявлениями Виктофа и администрации Белого дома начали смеяться даже российские пропагандисты. В частности, они высмеивают "доверчивость" американцев, которые верят всему бреду, который им вливают в уши представители Кремля. Виткофф от пропагандистов РФ заслужил "титул" "американской кастрюльки" за заявление о доверии заявлениям россиян о том, что они сами сбивали свои дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону Виктофф прокомментировал ситуацию по оккупированным украинским территориям. Он назвал украинские города "русскоязычными" и выдал, что там "были референдумы, где большинство людей показали, что они хотят быть во власти России".

Кроме того, он заявил, что не считает Путина плохим человеком, а поступки диктатора "трогали американского лидера". В частности, речь идет о том, что Путин "молился за Дональда Трампа", когда в него стреляли, и заказал его портрет у известного русского художника.

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