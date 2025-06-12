'Нужно донести до партнеров, что санкции против РФ работают': Зеленский рассказал о подготовке к международным встречам. Видео

Санкции против страны-агрессора России работают. И это нужно довести до украинских партнеров. Для этого продолжается подготовка к важным международным встречам, которые состоятся уже в ближайшие недели.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в традиционном обращении 12 июня. Он подчеркнул, что именно это четкая задача для всех уровней представителей власти. Нужно, чтобы партнеры понимали, что санкции против России действительно работают.

"Действительно работают, когда опережают российскую власть в адаптации к этим санкциям. Санкции против нефти. Против российских банков и всего финансового сектора. Против физических и юридических лиц, которые помогают России адаптироваться к давлению мира. Нужна четкая граница для способности России адаптироваться. Такое давление, с которым они не смогут сжиться. И это станет границей войны, за которой возможен надежный мир", – отметил президент.

О чем еще говорил Владимир Зеленский в своем обращении:

– Сегодня продолжили возвращение наших людей из российского плена. Это уже третий шаг обменов, о которых договорились в Стамбуле. Среди тех, кого вернули сейчас, есть ребята, находившиеся в плену еще с 22 года. Также есть те, кто считался пропавшим без вести. Важно проверять каждую фамилию, всю имеющуюся информацию. Так и делаем. Я благодарен всем, кто помогает возвращать наших;

– Только что был доклад министра обороны Умерова - мы обсудили с ним определенные детали всей переговорной активности. Также обсудили вопросы финансирования нашей защиты и оборонного производства в Украине. Мы каждый день в Украине и с партнерами сосредотачиваем внимание на обеспечении обороны - на всем, что дает защиту нашему государству, нашим людям здесь и сейчас и долгосрочно;

– Был сегодня доклад главкома Сырского - фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению;

– Сегодня в Киеве с визитом был министр обороны Германии Борис Писториус. Говорили именно о том, что может укрепить украинские позиции и дать больше защиты нашим городам, нашим украинским общинам. Я благодарен Германии – канцлеру Мерцу, министру Писториусу, всему политическому классу Германии и обществу, которое чувствует, что сейчас решается, и готово помогать в дальнейшем.

"Германия – один из лидеров в поддержке. Мы ценим, что, когда Германия обещает, это действительно реализуется. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!" – резюмировал свое обращение украинский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить саммит стран "Большой семерки" (G7) в Канаде, во время которого будет продвигать введение санкций против России. Но окончательное решение остается за США, где уже разработали законопроект о санкциях.

Глава МИД также подчеркнул во время визита в Рим, что давление на РФ должно включать разрушительные санкции против российской энергетики и банков, снижение ценового потолка на российскую нефть до 30 долларов, использование замороженных активов, а также увеличение оборонных возможностей Украины, новые пакеты военной помощи и усиление ПВО.

Как уже писал OBOZ.UA, в Сенате США предложили поправку к законопроекту о санкциях против России, которая позволит исключить из-под 500% пошлины страны, помогающие Украине. Там настаивают на том, что жесткие тарифы должны мотивировать союзников активнее поддерживать Киев, но их экономическое сотрудничество с РФ не всегда основание для наказания.

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