Дипломатия задабривания на Россию не действует, настало время дипломатии давления, –Сибига

Дипломатия задабривания на Российскую Федерацию не действует. Поэтому пришло время еще большего давления - экономического, военного и политического.

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Такое заявление во время встречи глав МИД в формате "Веймар+" в Риме сделал глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига. Он также отметил, что россияне так и не изменили свою риторику, но продемонстрировали миру свою еще большую неадекватность.

"Россия представила в Стамбуле набор старых и нереалистичных ультиматумов, еще раз продемонстрировав всему миру свою неадекватность. И это при том, что США ожидали, что эти предложения будут реалистичными и пригодными для выполнения", – отметил Сибига.

Министр добавил, что сегодня в Риме обсудит с коллегами мир и безопасность для Украины и всей Европы, о защите от российской агрессии и справедливости, об увеличении цены войны для агрессора и проинформирует об актуальной ситуации на поле боя, российских ударах против гражданских, отсутствии конструктива с российской стороны относительно мирных усилий.

"Ровно 100 дней исполняется через неделю с того момента, как Украина согласилась на предложение США прекратить огонь. Но Россия продолжает отвергать это предложение. Путин до сих пор избегает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместо этого Россия представила в Стамбуле набор старых и нереалистичных ультиматумов", – сказал он.

По словам министра, давление должно включать разрушительные санкции против российской энергетики и банков, снижение ценового потолка на российскую нефть до 30 долларов, использование замороженных активов, а также увеличение оборонных возможностей Украины, новые пакеты военной помощи и усиление ПВО.

Политическое давление должно предусматривать сильные решения по итогам саммитов ЕС, НАТО и Группы семи, исходя из принципа, что безопасность Украины, ЕС и НАТО является неделимой.

Андрей Сибига также осудил публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора.

"Не может быть никакого вознаграждения агрессии. Не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора", – резюмировал министр.

9 июня глава МИД заявлял, что Россия до сих пор не ответила на поданные Украиной в Стамбуле конструктивные предложения о прекращении огня, зато "бросила на стол" ультиматумы. Учитывая то, что агрессор не впервые игнорирует любые мирные предложения, необходимо усилить давление на РФ и нанести сокрушительный удар по ее ключевым секторам.

Как сообщал OBOZ.UA, для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, экономических санкций недостаточно. Ключевым фактором для осуществления кампании давления на Россию остается продолжение западной военной помощи Украине. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны.

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