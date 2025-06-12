Зеленский едет на саммит G7 ради санкций против России: от кого зависит конечное решение

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить саммит стран "Большой семерки" (G7) в Канаде, во время которого будет продвигать введение санкций против России. Но конечное решение остается за США, где уже разработали законопроект о санкциях.

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Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", президент заявил во время пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом 12 июня. Он подчеркнул, что санкционная политика – одна из главных тем для Украины на саммите.

"Что касается адженды Семерки, понятно, что мы очень близко к важным санкционным решениям. И только в диалоге мы можем найти понимание всех стран, от кого зависит внедрение сильных санкционных шагов по остановке или уменьшению финансирования этой войны Путина. Это санкционная политика. Одной из главных тем на "семерке" будет именно это", – сказал президент.

Саммит G7 состоится с 15 по 17 июня в Канаде. На нем будут присутствовать представители G7 (США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия), а также Европейский Союз и приглашенные страны, среди которых будет Украина.

В то же время окончательное решение по санкциям США против РФ – в Белом доме, подчеркнул Зеленский. Он напомнил, что в американском Конгрессе уже продвигают законопроект, который значительно усилит давление на страну-агрессора.

"Как я уже сказал, этот санкционный пакет для нас очень важен – Грэма и Блюменталя, и вы знаете, что мы обсуждали детали, они к нам приезжали. Они очень положительно относятся к этому, и мы им за это действительно благодарны, но все равно конечное решение – в Белом доме", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине важно иметь "по крайней мере понимание, насколько мы близки к этому решению". Впрочем, сейчас идет координация со странами Евросоюза и согласование похожих позиций по пакетам санкций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Сенате США предложили поправку к законопроекту о санкциях против России, которая позволит исключить из-под 500% пошлины страны, помогающие Украине. Там настаивают на том, что жесткие тарифы должны мотивировать союзников активнее поддерживать Киев, но их экономическое сотрудничество с РФ не всегда основание для наказания.

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