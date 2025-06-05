В США придумали поправку к санкциям против России: кто может получить поблажку

В Сенате США предложили поправку к законопроекту о санкциях против России, которая позволит исключить из-под 500% пошлины страны, помогающие Украине. Там настаивают на том, что жесткие тарифы должны мотивировать союзников активнее поддерживать Киев, но их экономическое сотрудничество с РФ не всегда основание для наказания.

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Об этом пишет The Hill. Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил внести в законопроект о санкциях против РФ поправку, которая предусматривает исключения для стран, помогающих Украине.

Законодательная инициатива Грэма предусматривает введение чрезвычайно жесткого тарифа – 500% на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы. Законопроект уже имеет поддержку более 80 сенаторов, что обеспечивает ему серьезный шанс на принятие без риска вето.

Сенатор Грэм предложил создать механизм исключения из-под действия этих санкций стран, которые, хотя и сохраняют определенные экономические связи с РФ, одновременно "в значительной степени" поддерживают Украину. Речь идет, в частности, о некоторых европейских государствах, которые до сих пор импортируют российский газ, но оказывают Киеву военную помощь.

"Я говорю Китаю, что если вы не хотите иметь 500-процентный тариф, помогите Украине", - отметил Грэм. По его мнению, исключения должны стать стимулом для союзников США активнее поддерживать украинскую оборону.

Предложение затрагивает ряд союзников США, в частности Индию - одного из крупнейших покупателей российской нефти. Несмотря на экономические связи с Москвой, Индия предоставляет Украине гуманитарную помощь и позволяет поставки европейских боеприпасов украинской армии через свою территорию.

Исключения также могут касаться стран ЕС, которые одновременно сотрудничают с Украиной и еще не полностью отказались от российских энергоресурсов. По словам Грэма, такие государства "заслужили исключение" из-за своего вклада в оборону Киева.

За кулисами законопроекта происходит активная координация с Дональдом Трампом. Хотя формально законодательная инициатива исходит от Сената, республиканцы не торопятся выносить ее на голосование без согласия президента. Грэм признал, что консультируется с Трампом относительно дальнейших действий. "Мы координируем свои действия", – подчеркнул он.

Однако Белый дом пока сдерживает рассмотрение законопроекта. По словам сенатора Джона Туна, администрация Трампа хочет сохранить возможность для будущих переговоров с Путиным. Таким образом, санкционная инициатива оказалась на паузе из-за желания сохранить дипломатическую гибкость.

Поправка может стать как инструментом дипломатического воздействия, так и лазейкой для стран, которые хотят одновременно торговать с РФ и демонстрировать поддержку Украине. Критики уже заявляют, что такая гибкость может подорвать общую логику санкционного давления, ведь страны-исключения получат финансовые преимущества, продолжая экономическое взаимодействие с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС несмотря на призывы США к скоординированным действиям и подготовку нового пакета санкций против России, вряд ли успеет вовремя ввести 18-й пакет до саммита G7, который запланирован на 16 июня. Причинами задержки является медленная работа европейский институтов и внутренние разногласия между странами-членами.

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