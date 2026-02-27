'Нужна более активная политика': Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе

В дипломатическом корпусе Украины в ближайшее время произойдут кадровые изменения. В частности, планируются назначения новых украинских представителей в "страны, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием".

В первую очередь будет назначен спецпредставитель по Беларуси, отметил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране 27 февраля. Украинский лидер намекнул, что на одну из должностей будет назначен либо бывший глава МИД Павел Климкин, либо человек из его команды.

Кадровые изменения в дипломатическом корпусе

"Будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе. МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе – нужна более активная политика", – в частности, сказал президент.

"Я говорил с нашей дипломатической командой, также общаемся с людьми, которые имеют хороший опыт, которые проявили себя в защите украинских интересов. В частности я встречался с Павлом Климкиным", – отметил Владимир Зеленский.

Он не уточнил, на какое конкретно направление хочет назначить или бывшего главу МИД, или человека из его команды. По этому поводу президент Украины лишь отметил, что готовится "усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только", и добавил, что украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне в "странах, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием".

Что предшествовало

Отметим, что дипломатическое представительство Украины в Беларуси с 2017 года возглавлял Игорь Кизим. Но в июне 2023 года Кизим был уволен. В МИД утверждают, что с 2020 года политический диалог между Украиной и Беларусью "фактически остается заблокированным".

Павел Климкин возглавлял МИД Украины в обоих правительствах Арсения Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана. Внепартийный, Павел Анатольевич всегда ассоциировался с бывшим президентом Петром Порошенко, поскольку пришел и работал в МИД вместе с Петром Алексеевичем еще в 2009 году.

Бывший глава МИД Украины ушел в отставку сразу после победы нынешнего президента на выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Причем ограничения применили на фоне снятия американских санкций с белорусского диктатора.

