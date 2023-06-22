Зеленский уволил Игоря Кизима с должности посла Украины в Беларуси: чем он отличился

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Беларуси. Игорь Кизим занимал эту должность с 2017 года.

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Соответствующий указ Зеленского от 22 июня опубликован на сайте Офиса президента. "Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь", – говорится в документе.

О назначении нового посла в Беларуси пока не сообщалось.

Как известно, Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью, как это сделала с Россией. Кизима несколько раз вызывали в Киев для консультаций, однако вскоре он снова возвращался в Минск.

В частности, последний посла вызвали 18 апреля, после того как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с "главой" террористической "ДНР" Денисом Пушилиным. После этого дипломат уже не возвращался в Минск.

Что известно об Игоре Кизиме

Игорь Кизим родился 20 августа 1961 года, ему сейчас 61 год. Окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко, факультет международных отношений и международного права. Владеет английским и французским языками.

В 1996-2000 годах был первым секретарем посольства Украины во Франции, в 2001-2003 – в Нигерии.

В 2007-2011 – советник посольства Украины в Канаде. В 2013-2014 – заместитель директора Департамента международной безопасности МИД Украины. С января 2015 по декабрь 2015 – временный поверенный в делах Украины в Великобритании. С 20 февраля 2017 был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Госпогранслужбе Украины объяснили, что за "приглашениями" от беларуских коллег "на борщ и горилку" стоит след ФСБ. Такие операции активизировались после того, как Лукашенко назначил главой пограничного ведомства Беларуси уроженца РФ Молостова.

– По данным ГПСУ, в Беларуси сейчас находятся около 1,5 тысячи российских оккупантов. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.