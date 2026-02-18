Украина наложила санкции на Лукашенко: Зеленский пригрозил "особыми последствиями"

Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничения применили из-за его содействия обхождению санкций против России, активного оправдания российской войны и участия в масштабировании и затягивании войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он предупредил, что белорусский диктатор почувствует "особые последствия" своих действий.

Новость дополняется...