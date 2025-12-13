США снимают санкции с белорусского калия: посланник Трампа после встречи с Лукашенко сделал заявление

США снимают санкции с белорусского калия, заявил журналистам посланник американского президента Дональда Трампа после встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Он добавил, что санкции снимают "сейчас".

Об этом якобы заявил журналистам спецпосланник США Беларуси Джон Коул, передает корреспондент БЕЛТА. "В соответствии с указаниями Президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас", – заявил Джон Коул.

Он отметил, что общение на тему санкций будет продолжаться и в дальнейшем."Вместе с нармализацией отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", – сказал представитель США.

Не так давно Трамп звонил Лукашенко и называл его "высокоуважаемым" лидером. Соединенные Штаты отправили в РБ своего представителя для переговоров. После них в середине сентября Беларусь освободила более 50 политзаключенных – в ответ Вашингтон ослабил санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", чтобы предоставить ей доступ к запчастям.

Вместе с тем недавно Европейский парламент осудил политику режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и призвал к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси. В принятой резолюции также содержится требование об усилении санкций против белорусских властей, пока она не прекратит преследовать граждан и быть соучастником в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Беларусь пытается уменьшить свою международную изоляцию и наладить дипломатические контакты с европейскими странами в попытке снять часть западных санкций. Для этого Минск уже организовал встречу своего дипломата Юрия Амбразевича с некоторыми коллегами из ЕС.

При этом Александр Лукашенко ранее заявлял, что он и российский диктатор Владимир Путин обеспокоены тем, как "выжить в это сложное время".

