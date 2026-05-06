'Нужен прозрачный и профессиональный конкурс': Зеленский требует у правительства сменить руководителя компании 'Леса Украины'

Президент Владимир Зеленский требует у правительства сменить руководителя компании "Леса Украины". Решение озвучено по итогам совещания президента с премьер-министром Юлией Свириденко, во время которого обсуждали кадровые изменения в правительстве и госпредприятиях.

Видео дня

Отдельно отмечена необходимость прозрачного конкурса и перезапуска управления в ключевых сферах экономики. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Во время встречи стороны обсудили комплекс кадровых решений в системе исполнительной власти. В частности, речь идет о запланированных изменениях на уровне заместителей министров, а также необходимость обеспечить более эффективную коммуникацию между правительством и парламентом по вакантным должностям.

Отдельно подчеркнуто, что часть государственных структур нуждается в оперативном обновлении управленческих команд.

Президент подчеркнул необходимость перезапуска ряда государственных предприятий. Одним из ключевых решений должно стать проведение прозрачного и профессионального конкурса на должность руководителя компании "Леса Украины".

"Нужен прозрачный и профессиональный конкурс на должность нового руководителя компании "Леса Украины", и в целом отрасль нуждается в новых подходах – более современных, чистых и способных поддержать доходы государства", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

В последние недели OBOZ.UA обнародовал серию материалов о злоупотреблениях в лесной отрасли и, в частности, в госкомпании "Леса Украины".

Так, недавно правоохранительные органы разоблачили на Ивано-Франковщине масштабные вырубки природоохранных лесов, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 36 млн грн. В рамках этого дела на данный момент открыто 13 уголовных производств и сообщено о подозрении 15 лицам.

Стоит отметить, что даже без подобных злоупотреблений руководители региональных офисов предприятия "Леса Украины", как и генеральный директор компании, входят в число самых высокооплачиваемых должностных лиц в Украине. Только за предыдущий год отдельные руководители филиалов задекларировали доходы на уровне более 10 млн грн. В то же время генеральный директор ГП Юрий Болоховец за 2025 год задекларировал ежемесячную заработную плату в размере 513,1 тыс. грн "чистыми".

В итоге лесная реформа в Украине, которую позиционировали как масштабный исторический прорыв, сейчас все чаще оценивается как не оправдавшая ожиданий. Вместо декларируемой детенизации, перехода к европейской модели управления и ликвидации местных "князьков", страна получила ликвидацию 158 лесхозов, потерю юридической самостоятельности регионов, перераспределение налоговых поступлений от громад к центру и систему, в которой управленческие, хозяйственные и кадровые решения были сосредоточены в одних руках – у руководителя госпредприятия, которого также называют автором реформы.

Кроме того, еще в прошлом году суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя отрасли по делу о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, в течение года он приобрел элитную квартиру в Киеве, земельные участки и значительные суммы средств на банковских счетах. Впоследствии чиновник внес залог и вышел из-под ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой правительства страны Юлией Свириденко "пересмотр приоритетов соответствующей политики" и "новые кадровые подходы" в государственных компаниях. В частности речь идет о госпредприятии "Леса Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!