В ЦИК наработали предложения по проведению выборов после военного положения: призывают к 'широкой дискуссии'

Центральная избирательная комиссия приняла ряд предложения относительно того, как на законодательном уровне урегулировать организацию выборов после военного положения в Украине. Теперь указанные предложения передадут в Верховную Раду, соответствующим комитетам и рабочей группе.

Об этом сообщили в ЦИК. Причем в Комиссии отметили, что с начала полномасштабного вторжения россиян работают над определением потенциальных рисков и проблемных вопросов, которые могут возникнуть при организации послевоенных выборов.

Так, уже в сентябре 2022 года в ЦИК подготовили первый пакет законодательных предложений как "начальную рамку для усовершенствования избирательного законодательства" для организации выборов после отмены действия военного положения в Украине.

Что наработано в ЦИК

В частности, как пояснили в комиссии, три рабочие группы подготовили механизмы актуализации сведений об избирателях, предложения по организации голосования украинцев, проживающих за рубежом и план мероприятий по подготовке и проведению послевоенных выборов.

"По результатам инклюзивной деятельности этих рабочих групп, а также самостоятельного изучения Комиссией проблематики послевоенных выборов ЦИК подготовила соответствующие законодательные предложения, которые учитывают как особенности, так и потенциальные риски будущих общегосударственных выборов", – отметили в Комиссии.

Диалог с обществом

По словам главы ЦИК Олега Диденко, наработанные предложения должны стать "основой для содержательного диалога" – на уровне Верховной Рады, с привлечением гражданского общества и всех релевантных государственных институтов. Также эти предложения "являются вкладом в выполнение евроинтеграционных обязательств" со стороны Киева, добавил госслужащий.

"В то же время Комиссия никоим образом не настаивает, что предложенные ею предложения являются безальтернативными вариантами решения проблем послевоенных выборов. Наоборот, мы хотим, чтобы они стали стимулом или триггером для широкой дискуссии для поиска ответов на вопрос, как в послевоенных условиях обеспечить избирательные права граждан и защитить украинские демократические выборы от вмешательства государства-агрессора", – уточнил Олег Диденко.

Что предшествовало

Напомним: Олег Диденко убежден, что для проведения послевоенных выборов необходимо принять отдельный закон. По его словам, нужно на законном уровне определить "специфические процедуры", не характерные для выборов в мирное время.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уже объяснял, что, прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, что Украина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Украина может быть готова к проведению выборов в течение 60-90 дней. Однако некоторые аналитики утверждают, что проведение выборов сейчас приведет к серьезной политической неопределенности, что сыграет на руку России.

