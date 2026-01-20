'Надо опираться на собственный опыт': глава ЦИК указал на риски голосования по почте или онлайн

Организация и проведение следующих выборов в Украине станет серьезным вызовом, ведь полномасштабная война, развязанная Россией, разрушила инфраструктуру, а миллионы людей стали беженцами или присоединились к войску. Голосование по почте или онлайн может добавить еще больше проблем.

Своим видением ситуации поделился председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко. В комментарии Reuters он предостерег от поспешного послевоенного голосования.

Прекращение огня – обязательная предпосылка любых выборов

Диденко отметил, что обновление реестра избирателей Украины и надлежащая подготовка к голосованию займут много времени.

"Вопросы избирательного законодательства очень сложные даже в мирное время в Украине: они не решались быстро или легко. Поэтому сейчас эти вопросы еще сложнее, поскольку вызовов значительно больше", – отметил руководитель ЦИК.

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, за рубежом находится около 5,8 миллиона украинских граждан, большинство из которых – в Европе. Окончательной оценки реального количества избирателей на территории иностранных государств нет, поскольку многие беженцы не обновляли свою регистрацию.

"Нам нужно найти избирателей и создать избирательную инфраструктуру", – объяснил Диденко.

Но даже опираясь на предварительные данные, 102 избирательных участка в украинских посольствах и консульствах не является достаточным количеством, чтобы обеспечить голосование для граждан за рубежом. Глава ЦИК считает, что открытие участков за пределами дипучреждений является самым реалистичным решением.

В то же время, по его мнению, голосование по почте или онлайн связано с рисками внешнего вмешательства или дискредитации.

В целом Диденко подчеркнул, что главный фактор – это безопасные условия для избирателей. В Украине для этого необходимо как минимум прекращение огня, однако в России неоднократно отвергали эту "уступку".

В Reuters также поделились статистикой: лишь 9% украинцев поддерживают идею проведения выборов до прекращения огня (это показал опрос, проведенный в декабре 2025 года Киевским международным институтом социологии). Около 57% считают выборы возможными только после окончательного мирного соглашения и окончания войны.

– Ранее Центральная избирательная комиссия приняла ряд предложений относительно того, как на законодательном уровне урегулировать организацию выборов после военного положения в Украине. Эти идеи передали в Верховную Раду, соответствующим комитетам и рабочей группе.

– Олег Диденко убежден, что для проведения послевоенных выборов необходимо принять отдельный закон. По его словам, нужно на официальном уровне определить "специфические процедуры", не характерные для голосования в мирное время.

