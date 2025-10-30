"Нормальные так не воюют": Зеленский призвал мир предоставить надлежащую реакцию российскому террору. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил об очередном российском ударе по украинской энергетической инфраструктуре, и призвал мир дать надлежащую реакцию. В результате атаки на Славянскую теплоэлектростанцию погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении в четверг, 30 октября. В конце 1345-го дня полномасштабной войны он подчеркнул, что этот обстрел является очередным проявлением российского террора, направленного против мирных объектов.

"Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира", – заявил президент.

Под ударом РФ – украинская энергетика

По словам президента, в течение всего дня 30 октября работают украинские энергетики – от Запорожья и Николаевщины до Франковщины и нашей Винницкой области – после российского удара .

"Были, к сожалению, попадания, и мишень – энергетика. Максимально стараемся восстановить, добавляем резервы. Я хочу поблагодарить каждую ремонтную бригаду, все коммунальные службы, которые привлечены, энергетические компании, ГСЧС Украины – реально общегосударственная задача. Всюду, где россияне разрушили, украинцы везде восстанавливают. Важно, чтобы в каждой громаде у нас этому было максимум внимания, максимум ресурсов", – подчеркнул он.

Зеленский проинформировал, что вражеский удар был сложный – комбинированный, специально просчитанный, чтобы было трудно противодействовать. Враг применил 52 ракеты, включая баллистические и аэробаллистические, более 650 ударных дронов, и из них "Шахеды" – около 400.

"Большинство дронов обезвредили, две трети ракет тоже сбиты. Украинская ПВО спасает значительную часть нашей инфраструктуры, и это самый первый приоритет – системы ПВО, ракеты к ним. Каждый день мы над этим работаем", – объяснил он.

Зеленский также упомянул и о дальнобойных ударах Украины вглубь территории РФ, что является вполне справедливым ответом на то, что Россия делает против Украины, против украинских людей.

Международная энергетическая поддержка Украины

Президент также рассказал об активном сотрудничестве с международными партнерами в сфере энергетики. Украина имеет конкретные договоренности с Норвегией по закупкам газа, а также с Германией, Италией и Нидерландами по поставкам оборудования для генерации электроэнергии. Кроме того, Киев рассчитывает на дальнейшую помощь от Еврокомиссии.

"Сегодня министр энергетики Украины – с представителями Группы семи, с министрами энергетики G7, и это страны, которые точно могут поддержать и поддержат Украину. Обеспечиваем такую с ними работу", – отметил он.

Санкции против России уже дают результат

Зеленский проинформировал о докладе руководителя внешней разведки Украины. По информации главы государства, первые итоги американских и европейских санкций в отношении российских нефтяных компаний уже довольно ощутимы. Если давление на Россию усилить, то страна-агрессор понесет значительные финансовые потери, что может стать мощным стимулом для завершения войны.

"Нефтяной экспорт – это основа российской наглости, и если санкции будут сохраняться и усиливаться – Россия ощутимо потеряет. По меньшей мере 50 миллиардов долларов в следующем году может быть, и это сильный аргумент, чтобы у России возникал мотив закончить эту войну", – заявил президент, подчеркнув, что таких аргументов будет больше. Украина уже контактирует с Европейским Союзом по 20-му пакету санкций и вносит свои предложения.

Кроме этого, украинская сторона держит контакт с американцами, рассчитывая, что ключевые государства будут поддерживать именно такой курс давления на РФ.

"Уже видим, что будет сокращение импорта российской нефти Индией, Китаем, и надо следить, чтобы не было обхода санкций через третьи страны. Сокращение российской нефти – это сокращение российской войны, и в этом не должно быть исключений ни для кого, включая Венгрию. Россияне уже думают и о том, как продавать свои предприятия, в частности в Европе, потому что работать они не смогут", – заявил украинский лидер.

Ситуация на фронте

Отдельно глава государства рассказал о ситуации на фронте после докладов военных.

"Прежде всего Покровское направление, Донетчина в целом и районы, граничащие с Днепровщиной. Уничтожаем оккупанта всеми силами", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые бьются ради Украины и получают Украине необходимые результаты несмотря ни на что. "Мы защищаем наши позиции, мы защищаем наше государство", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский провел планирование дальнобойных операций с военным руководством государства. Он отметил, что единственным сценарием сейчас является принуждение России к окончанию войны – это надо делать так, как это возможно, и так, как реально сработает.

Глава государства также поручил правительству ускорить наращивание украинского производства вооружений и определил жесткий дедлайн для министра обороны Дениса Шмыгаля. Цель – достичь показателя, когда более половины оружия в обороне страны будет произведено в Украине.

